Descomplica e Kwai fazem parceria para alunos em reta final do ENEM

A Descomplica, uma das principais instituições do país para quem se prepara para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) de forma online, e o Kwai, aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos, anunciam uma parceria voltada aos milhões de alunos que se preparam para o exame, que entra na sua segunda fase essa semana – os estudantes fazem a segunda metade da prova no próximo dia 28.

As empresas prepararam um pacote de lives gratuitas com conteúdos voltados para a revisão do Enem, com oportunidades únicas para os alunos se prepararem nessa reta final: no próximo dia 26 às 18h15, será realizada a primeira live de e-commerce de educação no país na qual os usuários poderão assinar a plataforma Descomplica, além de um aulão ao vivo com 12 horas de duração no próximo dia 27 pelo perfil da Descomplica no app do Kwai.

Para ter acesso aos conteúdos, basta acessar o aplicativo do Kwai e procurar pelo perfil da Descomplica na plataforma.

“Estamos fazendo todo o possível para os alunos conseguirem se preparar ao máximo na reta final e estarem confiantes para o ENEM. E a parceria com o Kwai, que tem uma plataforma dinâmica e divertida, muito semelhante à nossa pedagogia, é mais um passo nesse sentido”, diz Marco Fibshen, CEO da Descomplica.

“Em nossa plataforma valorizamos conteúdos inspiradores e motivacionais e esta parceria com a Descomplica reforça esse movimento. Em conjunto, desenvolvemos um projeto com transmissões ao vivo e desafios, que tem como objetivo ajudar os alunos a se sentirem inspirados para os estudos”, afirma Ari Martire, head de sales do Kwai no Brasil.

Veja abaixo todos os conteúdos que a parceria entre a Descomplica e o Kwai proporcionará aos alunos que prestam ENEM:

– 26/11 – Primeira live de e-commerce de educação do Brasil. A live commerce terá foco na Black Friday oferecendo assinatura do app Descomplica e começa às 18h15, tendo duração de uma hora. Na ação, serão passadas dicas sobre como aumentar a nota na prova de Naturezas do Enem.

– 27/11 – Aulão de revisão ao vivo no perfil da Descomplica no Kwai, com 12 horas de duração, das 09 às 21 horas, contando com os seguintes professores e temas de aulas:Lara, Analu, Mauro, Mayara, Jessica Rama, Oda, Leo Gomes, Allan, Rafa Vilaça, Gabriel Bernardino, Xandão.

Aula 1 – Ecologia

Aula 2 – Calorimetria

Aula 3 – Análise Combinatória e Probabilidade

Aula 4 – Estequiometria

Aula 5 – Citoplasma

Aula 6 – Funções

Aula 7 – Programas de saúde

Aula 8 – Geometria Plana

Aula 9 – Ondas Periódicas

Aula 10 – Polímeros

Aula 11 – Fenômenos Ondulatórios

Aula 12 – Radioatividade

Aula 13 – Como manter o foco e evitar distrações na hora da prova

Aula 14 – Eletrodinâmica

Aula 15 – Geometria Espacial: Prismas e Cilindros

Aula 16 – Estatística

Aula 17 – Energias e suas transformações

Aula 18 – Genética

Aula 19 – Propriedades físicas dos compostos orgânicos

– Até o dia 28/11 – Hashtag Challenge: Com o desafio #mais1motivo, a Descomplica estimula a criação de vídeos com mensagens positivas no Kwai para inspirar e incentivar os vestibulandos do Enem 2021 a fazerem uma boa prova.