Black Friday Mercusys: roteadores Wi-Fi 6 e Gigabit com descontos de até 33%

A Mercusys, uma das principais fabricantes mundiais de dispositivos de rede, anunciou promoções na Black Friday da Amazon, que se inicia na sexta-feira (26). A marca oferecerá descontos de até 33% em dois de seus roteadores: o MR50G e MR70X, ambos recém-chegados no Brasil. Os aparelhos são a aposta da Mercusys para os consumidores que desejam aproveitar a data especial para otimizar a conexão de suas casas.

Lançado no país em agosto de 2021, o MR70X oferece ampla cobertura Wi-Fi e quatro vezes mais capacidade para a transmissão simultânea de dados. O roteador atinge velocidade Wi-Fi 6 de até 1.8 Gbps (1201 Mbps na banda de 5 GHz e 574 Mbps na banda de 2.4 GHz), o que o torna ideal para atividades diárias mais exigentes como streamings, jogos online e videochamadas. Com o OFDMA e MU-MIMO, o MR70X permite a transmissão simultânea de dados, ou seja, recebe e envia dados de diversos dispositivos ao mesmo tempo, além de contar com o direcionamento de sinal Wi-Fi para os dispositivos que estão consumindo mais dados através do Beamforming. Todas essas tecnologias trabalham junto para melhorar a eficiência da rede em ambientes de alto consumo de internet. Já suas quatro antenas multidirecionais, de alto ganho, garantem conexões estáveis e ampla cobertura.

O MR50G, que chegou ao mercado ao final de 2020, é a segunda oferta da Mercusys para a Black Friday e oferece alto desempenho nas conexões Wi-Fi com velocidade de até 1900 Mbps, sendo 1300 Mbps na banda de 5 GHz e 600 Mbps na banda de 2,4 GHz. O dispositivo apresenta seis antenas de alta performance que oferecem distribuição de sinal multidirecional para toda a casa e, assim como o MR70X, também conta com as tecnologias Beamforming e MU-MIMO. Com portas full gigabit, o aparelho proporciona o máximo de aproveitamento do acesso à internet com transferência de dados em alta velocidade para obter o máximo de desempenho.

Confira a ficha técnica completa dos dispositivos da Mercusys:

MR70X – Roteador Wi-Fi 6 Dual-Band AX1800

Próxima Geração WiFi 6 – Atinge velocidade Wi-Fi 6 de até 1.8 Gbps (1201 Mbps na banda de 5 GHz e 574 Mbps na banda de 2.4 GHz)

Cobertura Ampla e Forte – 4× antenas multidirecionais de alto ganho com Beamforming que permite conexões estáveis e sinal de WiFi forte em toda a casa.

Conexões Gigabit – Aproveite ao máximo seu acesso à internet e transfira dados em velocidades rápidas para obter o máximo de desempenho.

Menos Interferência de WiFi – Minimiza a interferência de sinais vizinhos para melhorar a eficiência de transmissão com cores BSS

Minimiza a interferência de sinais vizinhos para melhorar a eficiência de transmissão com cores BSS Conexão Inteligente – Escolhe de forma inteligente a melhor banda disponível para cada dispositivo

– Escolhe de forma inteligente a melhor banda disponível para cada dispositivo Modo Access Point – Estende uma rede com fio e a torna sem fio

MR50G – Roteador Wireless Gigabit Dual Band AC1900