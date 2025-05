Star Trek: Discovery estreia no Paramount+

O Paramount+, serviço de streaming da ViacomCBS, estreia a quarta temporada da série de sucesso Star Trek: Discovery, que já está disponível para todos assinantes na plataforma.

Esta temporada de STAR TREK: DISCOVERY acompanha o Capitão Burnham e a tripulação dos EUA Discovery enfrentando uma ameaça como nenhuma outra que eles encontraram. Com mundos federados e não-federados sentindo o impacto, eles devem enfrentar o desconhecido e trabalhar juntos para garantir um futuro promissor para todos.

Os membros do elenco da quarta temporada de STAR TREK: DISCOVERY incluem: Sonequa Martin-Green (Capitão Michael Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland “Book” Booker) e Blu del Barrio (Adira).

STAR TREK: DISCOVERY está disponível com exclusividade no Paramount+ para toda a América Latina. A série é produzida pelo CBS Studios em associação com Secret Hideout e Roddenberry Entertainment.