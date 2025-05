Binance anuncia patrocínio pontual e lançamento do Fan Token do Santos FC

A Binance, principal provedora mundial de infraestrutura para o ecossistema de blockchain e criptomoedas, anuncia o lançamento da parceria com o Santos Futebol Clube, um dos mais vencedores clubes de todos os tempos. O acordo prevê o lançamento do Fan Token e a operacionalização comercial de produtos NFT, além do patrocínio da camisa e do uniforme de treinamento pelos próximos três anos.

A marca da Binance será estampada na parte frontal da camisa, certamente uma das mais “pesadas” do futebol, já que vestiu o rei Pelé e mais uma constelação de craques como Pepe, Zito, Coutinho, Mengálvio, Carlos Alberto Torres, e, mais recentemente, Neymar, atualmente no PSG. Nacionalmente, o clube conquistou 22 títulos do Campeonato Paulista, 1 Copa do Brasil e 9 campeonatos brasileiros. Internacionalmente, eles estão entre os clubes mais bem-sucedidos do Brasil, com 9 títulos internacionais, incluindo 3 Copas Libertadores e 2 Copas Intercontinentais.

Suas estrelas de outrora e atuais somam onze Copas do Mundo FIFA, seis Copa América e uma Copa das Confederações da FIFA. Atualmente o clube é treinado por Fábio Carille, e o Santos FC tem 10 milhões de seguidores em suas redes sociais.

SANTOS Fan Tokens: Disponíveis na Binance Fan Token Platform

Com a tecnologia Binance, o SANTOS Fan Token será emitido por meio da plataforma Binance Launchpool. O esforço conjunto em torno do lançamento do token ajudará o Santos FC a explorar novas oportunidades de marca para criar uma experiência de engajamento para o torcedor muito mais propositiva e intuitiva, permitindo que eles se envolvam com o clube de novas e emocionantes maneiras, incluindo recompensas baseadas em engajamento, interatividade e muito mais.

Fãs e usuários do Binance poderão “farmar” tokens do SANTOS no Pool BNB e no Pool BUSD por 30 dias:

● As inscrições no Launchpool começam em 26/11/2021, às 10h AM (BRT)

● Período de farming: 26/11/2021 09h PM (UTC) a 26/12/2021 08h59 (BRT)

● A listagem do fan token SANTOS começa em: 01/12/2021 8:00 AM (BRT)

Após a listagem, os usuários poderão trocar SANTOS Fan Token usando os seguintes pares de negociação: SANTOS/USDT, SANTOS/BTC, SANTOS/BRL e SANTOS/TRY.

Sobre a parceria entre Binance e Santos FC

“Estamos felizes com essa parceria com a Binance, que reforça o compromisso do Santos FC em fornecer aos fãs experiências únicas, por meio do acesso a uma plataforma que proporciona um engajamento incomparável. A parceria com a Binance alimenta ainda mais nossa paixão em continuar buscando meios criativos e inovadores de impulsionar as soluções para a nossa torcida e abre um novo capítulo na história do nosso clube. Santos FC e Binance compartilham o objetivo de aumentar o vínculo entre torcida, jogadores e comunidades”, afirma Andres Rueda, presidente do Santos FC.

Changpeng Zhao, o CZ, CEO e cofundador da Binance, comenta que a entrada do Santos FC na Binance Fan Tokens é um marco. “Binance Fan Tokens representam uma nova maneira poderosa para torcedores expressarem seu apoio e amor por seus times favoritos. A entrada do Santos FC em nossa plataforma é um marco importante, pois é um dos clubes mais consagrados do Brasil, país onde o futebol tem destaque na identidade nacional, mas também é um dos times mais inovadores, com uma infinidade de títulos e campeões excepcionais. Com a nossa entrada na cultura do futebol da América Latina, a Binance fornecerá atividades emocionantes e novas oportunidades de envolvimento para os torcedores locais que estão prontos para jogar com seus Fan Tokens. Ter SANTOS na plataforma Binance Fan Token significa que a torcida do Santos FC pode coletar e utilizar NFTs, participar de pesquisas e votações exclusivas e desbloquear emblemas e recompensas especiais com base em seu nível de engajamento. Estamos muito animados para explorar oportunidades futuras com o Santos FC”, afirma.

O Santos FC Fan Token (SANTOS) é um utility token que fornece aos torcedores novas e inovadoras formas de interagir com seu clube do coração. O token SANTOS estará disponível para todos os usuários Binance via Launchpool a partir de hoje e, posteriormente, na plataforma spot, compras com cartão bancário e P2P.

Para mais informações, visite a plataforma: Binance Fan Token .