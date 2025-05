Novo episódio de Dying 2 Know irá mostrar 15 minutos de gameplay de Dying Light 2

A Techland te convida a assistir ao 5º episódio de Dying 2 Know (D2K), uma web série original criada para se aprofundar no mundo de Dying Light 2 Stay Human. O episódio, que será transmitido no dia 2 de dezembro, às 17h, horário de Brasília, poderá ser visto no canal oficial da Techland no Twitch. Desta vez, o programa será focado no gameplay e trará como apresentadores Jonah Scott, que interpreta o personagem principal, Aiden Caldwell, e a streamer Leah.

Com um gameplay de 15 minutos, a Techland vai revelar uma grande quantidade de detalhes sobre as missões e os desafios que serão encarados pelo protagonista. Fique ligado e visite o canal oficial da Techland no Twitch em 2 de dezembro, para ver como Aiden encontra diferentes tipos de monstros, pratica seu combate criativo e brutal e atravessa a Cidade, que é moldada gradualmente com base em suas decisões.

Enquanto você espera pelo próximo episódio, é possível assistir todos os programas anteriores de Dying 2 Know no canal oficial da Techland no Twitch. E enquanto Dying Light 2 Stay Human não chega, você pode adquirir Dying Light Platinum Edition e Dying Light Enhanced Edition durante as promoções da Black Friday. Pela primeira vez, a Platinum Edition está disponível pelo preço de R$49,99 no Steam.

Dying Light 2 Stay Human, publicado pela Techland, será lançado em 4 de fevereiro de 2022 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Pré-vendas estão disponíveis em dyinglightgame.com/preorder. Todas as pré-vendas vêm com o pacote digital exclusivo Reload, que apresenta uma roupa exclusiva, arma e skin para o parapente

