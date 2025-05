Omega Energia leva inovação e tendências de mercado ao TDC Future

A Omega Energia, maior geradora brasileira de energia renovável, patrocina o TDC Future, principal evento de comunidades de tecnologia do Brasil, que acontece nos dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, em ambiente virtual e gratuito. Durante os três dias, os times da Omega abordarão temas diversos relacionados à tecnologia no setor de energia, produto, inovação, carreira e diversidade. O objetivo é levar conhecimento, trocar ideais com a comunidade tech e reforçar o posicionamento inovador e pioneiro da Omega como empresa “enertech”.

O TDC (The Developer’s Conference) reúne palestrantes, empresas e patrocinadores em uma plataforma única, empoderando o ecossistema local de cada região onde é realizado. Trata-se de uma conferência dinâmica com objetivo de apresentar os tópicos mais importantes de acordo com as necessidades locais e internacionais em mais de dez trilhas simultâneas por dia.

A Omega iniciará sua participação com a trilha “Energia + Tech & Ágil”. O diretor de inovação, produtos e regulatório, Bernardo Bezerra, e o CTO da empresa, Daniel Biaggio, debaterão acerca da afirmação “O futuro da venda de energia é digital”. Ao longo do primeiro dia, ainda serão abordados temas mais técnicos sobre como trabalhar métricas no time de produto e automatização do ciclo de vida de desenvolvimento de softwares.

No segundo dia (01/12), com uma trilha voltada para falar sobre produto, “Energia + Tech & Produto”, os participantes poderão conhecer mais sobre a plataforma de venda de energia 100% digital e técnicas para desenhar arquiteturas de software. No último dia de evento (02/12), as palestras serão pautadas em carreira e diversidade. Os times de pessoas e tech da Omega abordarão como está a demanda por novos talentos no mercado de desenvolvedores e um caso de sucesso.

“O setor de energia renovável cresce no mundo inteiro, mas no Brasil a tendência é de um crescimento exponencial nos próximos anos. Temos recursos naturais abundantes que, aliados ao desenvolvimento de tecnologia, podem tornar a oferta de energia mais eficiente em um curto espaço de tempo, sustentável, limpa e barata. Um exemplo desse investimento em soluções tecnológicas foi o lançamento da primeira plataforma 100% digital para compra de energia, criada pela Omega. Participar do TDC Future é uma oportunidade única de trocar experiências, conhecimento, mostrar o que estamos fazendo e atrair mais gente que também quer transformar o mercado de energia.” afirma o CTO, Daniel Biaggio.