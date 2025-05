Clientes da Amazon Brasil economizaram muito na Black Friday

Milhões de clientes da Amazon já economizaram muito nesta temporada de fim de ano, inclusive durante a Black Friday no Brasil, que nesta edição bateu recorde, já que os clientes aproveitaram ofertas incríveis em todas as categorias de produtos como Moda, Casa, Eletrônicos, Brinquedos, Beleza, dispositivos Amazon e muito mais. Na Black Friday, algumas das categorias mais vendidas neste ano incluíram Livros, Cuidados Pessoais e Beleza, Alimentos e Bebidas, Cozinha, Moda e Dispositivos Amazon. Os itens mais vendidos foram Echo Dot (3ª Geração): Smart Speaker com Alexa, Máscara Super Hidratante Morte Súbita, Lola Cosmetics, Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo Casa Inteligente – Compatível com Alexa, Kit Cuecas Boxer, Zorba e Carregador Portátil (Power Bank), I2GO.

Além disso, produtos de vendedores parceiros, em sua maioria pequenas e médias empresas, estão presentes na lista de itens mais vendidos. Durante a temporada de Fim de Ano, empreendedores e empreendedoras estão tendo grande visibilidade com as lojas “ Apoie Pequenos Negócios” e ” Apoie Empreendedores Pretos”

“Temos o orgulho de tornar as compras dos clientes mais fáceis, oferecendo uma ampla seleção de ofertas e preços baixos com opções de entrega convenientes. Estamos ansiosos para entregar caixas com sorrisos Amazon durante o restante da temporada de fim de ano”, afirma Daniel Mazini, presidente da Amazon no Brasil. Este período – e todos os dias na Amazon – é possibilitado por nossos funcionários, associados, entre diversos outros parceiros de vendas que continuam a oferecer uma ótima experiência de compra para os clientes em todo o mundo.

Alguns dos destaques da temporada de fim de ano da Amazon Brasil, incluindo a Black Friday, incluem:

• Tendência de compras de Presentes de Fim de Ano: Alguns dos itens mais vendidos da Black Friday também fazem parte da vasta seleção de produtos da Amazon do Guia de Presentes. “Pudemos observar um comportamento dos clientes de anteciparem as compras de presentes de Fim de Ano”, completa Mazini.

• Mais vendidos Black Friday: As categorias mais vendidas da Black Friday incluem Livros, Cuidados Pessoais e Beleza, Alimentos e Bebidas, Cozinha, Moda e Dispositivos Amazon. Confira abaixo os produtos que são destaque entre os mais vendidos:

• Dispositivos Amazon:

• Echo Dot (3ª Geração): Smart Speaker com Alexa

• Novo Echo Dot (4ª Geração): Smart Speaker com Alexa

• Novo Kindle 10a. geração com iluminação embutida

• Novo Fire TV Stick com Controle Remoto por Voz com Alexa

• Livros:

• Os sete maridos de Evelyn Hugo, Taylor Jenkins Reid

• Colleen Hoover – Caixa

• O homem mais rico da Babilônia, George S Clason

• As obras revolucionárias de George Orwell – Box com 3 livros

• Box O povo do ar, Holly Black

• Produtos de Rotina:

• Máscara Super Hidratante Morte Súbita, Lola Cosmetics

• Máscara Descartável, 3M™

• Leite Condensado, 395g, Moça

• Whey Zero Lactose, 250ml, Piracanjuba

• Fraldas descartáveis Premium, Babysec

• Eletrônicos:

• Novo Apple iPhone 12, 128gb

• Smart TV Monitor 24″ LED Wi-Fi, LG

• Carregador Portátil (Power Bank), I2GO

• Headphone Wireless BT, Philips

• Câmera de Monitoramento 360o, TP-Link

• Entretenimento:

• Corda de Pular em PVC, Vollo

• Controle sem Fio, Xbox

• Jogo Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, PS4

• Controle Dualsense, PS5

• Quebra-cabeças 1000 peças: Festival das Tulipas, Grow (exclusivo Amazon)

• Casa:

• Smart Lâmpada Wi-Fi Casa Inteligente – Compatível com Alexa, Positivo

• Fritadeira Sem Óleo, Mondial

• Tomada Inteligente Smart Plug Slim Wi-Fi – Compatível com Alexa, I2GO

• Aspirador de Pó Robô, Multilaser

• Panela de Pressão, Tramontina

• Moda:

• Kit Cuecas Boxer, Zorba

• Kit Bermudas Moletom, Polo Marine

• Chinelo Power 2.0, Havaianas

• Kit 12 Pares de Meia, Part.B

• Tênis Contrast, Olympikus