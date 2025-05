Festival de Hambúrguer MFF volta a ser presencial e reúne 23 receitas exclusivas

Após duas edições avaliando somente o serviço delivery, o Maringá Food Festival – Etapa Hambúrguer 2021 volta às origens. Nesta edição, que ocorre entre os dias 02 e 19 de dezembro, o público poderá provar as criações tanto presencialmente, no próprio estabelecimento, quanto no sistema delivery.

Serão 23 criações que vão disputar os títulos de melhores hambúrgueres de Maringá em duas categorias, popular e profissional, neste que já é reconhecido como o maior festival de hambúrguer do País. O cardápio do festival tem preço único de R$ 34 e os hambúrgueres acompanham uma porção de batata frita McCain.

Todas as receitas foram desenvolvidas exclusivamente para o concurso e serão avaliadas pelo público e por um júri técnico, formado por dois grandes nomes da gastronomia nacional: Marcos Vigorito, idealizador do Guia do Hambúrguer e parceiro do festival desde a primeira edição; e Lierson Matterhauer Jr, hamburgueiro e assador profissional, vencedor do prêmio Veja Comer e Beber 2016/2017 de Melhor Hambúrguer de São Paulo. Nos dias 18 e 19 de dezembro, eles irão percorrer os estabelecimentos participantes da competição para provar as receitas e definir os vencedores.

O público que provar e votar estará concorrendo a seis meses de pedidos grátis no Aiqfome e a um vale compras de R$ 500 no Supermercado Cidade Canção — quanto mais comer, mais chances de ganhar.

Realizado desde 2019 pela Bússola Eventos, o Maringá Food Festival tem entre seus patrocinadores alguns dos maiores players do mercado de food-service do mundo, como Heinz, Grupo Bimbo e McCain, junto de sua distribuidora local Difal Alimentos, e o maringaense Supermercados Cidade Canção. Mais uma vez, o aiqfome é o aplicativo de delivery oficial do evento.

Confira as receitas:

Tarantinesco (Barbiekill Bar)

Blend de cupim com acém recheado de molho cheddar

Pão careca selado na manteiga de alho

Queijo emental

Copa defumada

Chucrute artesanal

Picles de cebola e pepino da casa regados com redução de cerveja IPA

Churras (Super Burguer Espaço Gastronômico)

Pão de alho da casa

Alface

Tomate

Vinagrete

Hambúrguer bovino

Queijo coalho

Fatias de linguiça toscana

Tiras de bacon

Farofa de mandioca

Nosso molho churras

Smash Up (Hands)

Pão brioche

2 hambúrgueres smash (80g cada)

Molho à base de Sriracha

American Cheese Hands

Bacon empanado na cerveja

Cebola crispy

Smash Ingá Duplo (Mr. Hoppy Maringá)

2 Hambúrgueres Smash (75g cada)

Queijo emental

Bacon

Cebola roxa

Maionese verde especial

Couve crispy

Pão brioche

Tróia Afrodite 2.0 (Tróia Burguer)

Pão australiano artesanal

Hambúrguer bovino de contra filé

Geleia de bacon

Cream cheese

Rúcula

Crisp de cebola e alho poró

Acompanha fritas com cheddar e farofa de bacon

Seu Barriga (Cervejaria Araucária Central)

Pão de hambúrguer

2 hambúrgueres (60g cada)

Queijo prato

Panceta à pururuca

Maionese de barbecue defumada

Vinagrete de ervas frescas

Smash Nachos – El Vicio (Brasa Barbecue)

Pão

Guacamole

Hambúrguer bovino

Blend de queijos

Pico de gallo

Jalapeño

Doritos

Bacon artesanal caramelizado

Bacontente (Oink)

Pão brioche

Maionese de manjericão

2 Hambúrgueres smash de blend de carne suína e bacon da casa (100g cada)

Queijo muçarela

Queijo cheddar

Bacon caramelizado

Alface americana

Picles de cebola roxa

La Caribeña (Bocana’s)

Pão de abóbora cabotiá

2 hambúrgueres smash de angus (90g cada)

Molho barbecue à base de tamarindo

Bacon caramelizado

Queijo provolone empanado com panko e Doritos

Alface

Picles artesanal

Salada tropical de repolho

Maionese de manga verde assada com leve toque de pimenta cambuci

Porks Burger Carioca (Poks Porco & Chope)

2 Hambúrgueres (110g cada)

Chutney de abacaxi

Creme de queijo gorgonzola especial

Rúcula

Pão de brioche tostado na manteiga

Super Hub Burger (New York Burger e Pizza)

Pão australiano

Rúcula fresca

Delicioso blend Angus de 300gr temperado com dry hub especial da casa

Queijo prato

Maionese especial da casa

Tropa de Elite (Isane Burger e Beer)

Pão de leite artesanal

Hambúrguer suíno

Barbecue artesanal

Farofa artesanal

Rúcula

Queijo brie

Parmesão ralado

Bacon

Pig Boss (Firma Fogo Bar)

Pão curitibano

Acelga

Hambúrguer de pernil de porco 180g grelhado na brasa

Queijo coalho grelhado

Barbecue de goiabada

Crispy de bacon

Simples Assim (Viela Burguer)

3 Hambúrgueres smash prensados com cebola na chapa (70g cada)

American cheese

Picles da casa

Bacon

Molho levemente apimentado

Pão brioche

Smash Brie (Romano’s Burguer)

Pão Brioche

2 hambúrgueres smash de fraldinha com cebola

Queijo brie

Mel

Tomate cereja

Rúcula

Bacon

Molho da casa

Chilli Kantu Burger (Kantu Burger e Chopp)

Pão Brioche

Molho da casa

Hambúrger Bovino (160g)

Molho chilli

Doritos de queijo nacho

Cheddar

Aneis de cebola

ProvoBurns (Burn’s Burger)

Hambúrguer de blend de Angus (180g)

Pão brioche

Queijo Provolone Empanado

Molho agridoce de abacaxi com pimenta da casa

Farofa de bacon

Salada de rúcula

Molho especial

Rôti Secreto (Casa da Mãe Joana)

Hambúrguer bovino

Pão australiano

Queijo cheddar

Queijo muçarela

Cebola coberta com molho rôti secreto

Dom Caprese (Dom João Hamburgueria)

Pão Curitibano

Rúcula

Hambúrguer (180g)

Queijo gouda maçaricado

Tomate cereja confitado

Pesto de manjericão

Bacon grelhado

Maionese da casa

Imperador Burger (O Conde Sandwiches & Burgers)

2 hambúrgueres (80g cada)

Queijo americano da casa

Molho à base de redução de osso de boi e especiarias

Maple bacon

Picles

Rúcula

Firula do Rei (Firula)

Pão brioche

Hambúrguer (180g)

Queijo provolone

Cebola caramelizada

Bacon

Maionese da casa

Arabian Night (Jordans)

Pão brioche Jordans

Alface romana orgânica

Tomate cereja

Coalhada fresca com tahine à moda Monte Líbano

Pernil de cordeiro temperado com ervas finas e especiarias

Mussarela de búfala italiana

Pimenta biquinho

Mozão Burguer (Gil Lanches)

Pão amanteigado

Hambúrguer artesanal fraldinha

Founde de queijo

Bacon em tiras artesanal

Cebola caramelizada

Picles

Maionese defumada

Mais informações em: http://www.maringafoodfestival.com.br