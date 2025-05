SanDisk lança nova campanha para pendrives USB

Ficar sem memória logo no momento em que mais precisa é praticamente impensável nos dias de hoje, e uma opção prática e acessível para aumentar a capacidade de armazenamento dos nossos dispositivos é fundamental. Com isso em mente, a Western Digital está lançando uma nova campanha com foco nos pendrives USB da SanDisk, buscando conscientizar os consumidores e trazendo diversas razões para que o pendrive se torne o melhor companheiro da sua rotina.

Com o mote “Um Novo Modo de Usar USB”, a nova campanha da SanDisk destaca traz três vantagens fundamentais dos pendrives da marca:

• Custo-benefício

Um pendrive USB possibilita economizar dinheiro ao garantir mais armazenamento com menor investimento do que fazer um upgrade completo no computador. Assim, o armazenamento do computador pode ser rapidamente impulsionado com um pendrive USB ultracompacto.

• Privacidade

A tecnologia permite o armazenamento de documentos com segurança e mobilidade. Poder salvar todas as suas fotos, vídeos, documentos favoritos e muito mais no pendrive e levar para onde for, conectando o USB a qualquer dispositivo, traz a flexibilidade de criar, compartilhar e gerenciar o que precisar com toda a privacidade.

• Capacidade

O armazenamento é tudo. Os pendrives SanDisk oferecem opções de capacidade de até 1TB, para que você armazene mais e delete menos.

Campanha “Um Novo Modo de Usar USB”

A nova campanha da SanDisk se inicia hoje (2) no Brasil com ativações nas redes sociais da marca e mídias digitais,destacando a importância do uso dos pendrives da SanDisk na rotina, para que se tornem um companheiro no backup dos arquivos. Para acompanhar a campanha, siga a página @SanDiskBrasil no Instagram.