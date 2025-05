Inscrições para o Desafio LG UltraGear Magic Gaming já estão abertas

A EZ Hub, agência de projetos especiais para games e eSports, por meio da 2UP Gaming, braço da empresa com sede na Flórida-EUA, acaba de anunciar parceria com o Magic Gaming, divisão gamer do famoso time de basquete da NBA Orlando Magic, para promover o Desafio LG UltraGear Magic Gaming. O torneio individual do game de basquete NBA 2K22 acontece entre os dias 13 e 19/12, das 19h às 23h, com transmissão diária no canal da Twitch do Jota Plays , streamer e comentarista oficial da NBA no Brasil. De hoje, 6/12, à próxima sexta-feira, 10/12, os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site do torneio . Há 256 vagas, que serão distribuídas por ordem de registro.

Cleber Fonseca, cofundador da EZ Hub, cofundador do CNB LG UltraGear e diretor de esports do Corinthians Free Fire, está à frente do Desafio LG UltraGear Magic Gaming. “Este é o primeiro torneio gamer promovido oficialmente no Brasil por um time da NBA, e é um orgulho termos sido procurados e escolhidos pelo Orlando Magic, um dos times de basquete mais populares do mundo”, conta Fonseca.

“Nós estamos animados com essa parceria com a LG e a EZ Hub para lançar essa competição no Brasil, um país que temos fortes laços. O que faz dos esports tão únicos, é a possibilidade de alcançar e conectar gamers de todos os tipos e culturas com a mesma paixão. Estamos orgulhosos de ajudar a trilhar esse caminho para que NBA 2K tenha eventos internacionais”, diz Gabe Causse, Gerente de Operações e Negócios da Magic Gaming.

Os confrontos do Desafio LG UltraGear Magic Gaming serão sorteados em chaveamentos com partidas eliminatórias, em que os vencedores de cada rodada avançam para a próxima etapa e os perdedores são automaticamente eliminados. As fases classificatórias acontecem nos dias 13, 14 e 15/12, em partidas MD3 (melhor de três). Já nos dias 16 e 17/12 acontecem as oitavas e as quartas de final, respectivamente, com partidas MD1 (melhor de um). Os quatro vitoriosos se enfrentam na semifinal, em 18/12, e os dois ganhadores destas partidas fazem a grande final, em 19/12, em disputas MD1.

“Como o basquete também é um movimento social bastante relacionado a música urbana, nada melhor do que patrocinar o desafio e premiar os melhores colocados com a caixa de som bluetooth LG XBoom Go, que alia qualidade e potência sonora com mobilidade”, explica Juliana Paiva, especialista de marketing da linha de áudio da LG.

“A NBA vem ganhando uma força grande entre os gamers. E nós queremos incentivar ainda mais a comunidade, ampliando nosso suporte não só nos jogos mais tradicionais, mas agora também no NBA 2K com os nossos monitores LG UltraGear, que são ideais para games de todos os estilos”, complementa Guilherme Barboza, analista de marketing da categoria de Informática da LG.

Os quatro semifinalistas do Desafio LG UltraGear Magic Gaming receberão uma caixa de som LG Xboom Go e os dois finalistas um monitor LG UltraGear. Além disso, o campeão também levará para casa uma camisa oficial do Orlando Magic e uma hoodie Magic Gaming. Já o segundo, terceiro e quarto colocados também recebem um boné do Magic Gaming.