Apenas três minutos para escapar: lojas da TIM terão game no estilo “escape room” com tema de La Casa de Papel

Um dos maiores sucessos da Netflix, La Casa de Papel, será tema de um game especial em lojas da TIM no Rio de Janeiro e São Paulo. No estilo “escape room” – em que o jogador fica preso numa sala e precisa desvendar pistas para sair, a ação é totalmente inspirada na produção original da Netflix e conta com a parceria da Motorola. Aqueles que conseguirem escapar ganham um brinde da série. Os consumidores podem ainda aproveitar o preço especial do motorola edge 20 pro no plano TIM Black Família 100GB: o aparelho sai por R$ 3.499.

As salas serão montadas nas lojas da TIM dos shoppings New York City Center, no Rio, e Morumbi, na capital paulista. A participação pode ser individual ou em dupla. O tempo para escapar é curto: apenas três minutos. Os desafios envolvem conhecimentos sobre códigos de chamada internacionais, um quebra-cabeças e habilidades para fotografia com o motorola edge 20 pro. O smartphone vem com o processador Qualcomm® Snapdragon™ 870, compatível com a tecnologia 5G e Wi-Fi 6. O armazenamento interno é de 256 GB e 12 GB de memória RAM de última geração. A autonomia de bateria é de mais de 30 horas, com a possibilidade de uma carga rápida de nove horas de energia em apenas 10 minutos. Ele tem uma câmera principal de 108MP e é o primeiro smartphone da Motorola a gravar vídeos na resolução 8K. A marca também oferece taxa de atualização de tela de 144 Hz, a mais alta disponível hoje no mercado, que aprimora a experiência de jogos.

Para participar, é preciso agendar o dia e horário no site http://vivalaresistencia2021.com.br/. Em outras 55 lojas da TIM, em diferentes cidades, haverá um game digital para testar os conhecimentos dos fãs sobre La Casa de Papel, com distribuição de fotos digitais em uma moldura especial. A ação acontece entre os dias 10 e 17 de dezembro.