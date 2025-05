SNK inicia pré-venda de The King of Fighters XV para PC

A SNK CORPORATION (Sede: Suita, Osaka, Japão, CEO:Kenji Matsubara) tem o orgulho de anunciar que The King of Fighters XV, o próximo título da lendária franquia de jogos de luta, já está disponível em pré-venda para PC no Steam, na Epic Games Store e na Microsoft Store. Após o anúncio realizado ontem (9) no The Game Award, a SNK revelou oficialmente o preço do jogo e os fãs agora podem fazer a compra antecipada da edição padrão do The King of Fighters XV por R$ 157,99. O jogo será lançado para PC, Xbox e PlayStation em 17 de fevereiro de 2022.

Desde a sua estreia, em 1994, KOF tem conduzido o mundo a novos patamares de emoção com seus personagens atraentes e seu sistema de jogo exclusivo. Seis anos se passaram desde o último título da série, e agora KOF XV supera todos os seus antecessores em termos de gráficos, sistemas e experiência online!

Mantendo o hábito mensal de divulgação de novos personagens, a SNK também revela Krohnen com um novo trailer e anunciou uma 2ª fase de teste beta aberto para os consoles PlayStation, começando em 17 de dezembro.

Recursos principais de The King of Fighers XV

– Um total de 39 lutadores jogáveis ​​no lançamento

Personagens populares clássicos, heróis e vilões revividos dos mortos, novos desafiantes e muito mais! A partida dos sonhos mais épica da história de KOF está prestes a começar!

– A história de KOF atinge seu clímax

A última Saga KOF continua a partir do título anterior no Modo História. Desta vez, a história está chegando a um clímax explosivo!

– O ponto alto do sistema de batalha da série

Herdando a tradicional batalha de equipes 3 contra 3 da série, KOF XV também apresenta a nova mecânica “SHATTER STRIKE”. Desfrute de uma sensação sem precedentes de velocidade e ação de jogo de luta exagerada!

– Jogo online fácil e versátil

KOF XV conta com o rollback netcode. Também há uma variedade de opções de batalha que permitem que você escolha como deseja jogar!

– KOF XV está totalmente repleto de conteúdo para desfrutar

Inclui uma Galeria com filmes e amostras de voz e uma nova DJ STATION com mais de 300 canções populares da série KOF e muito mais.

【Informações de KOF XV】

Título: THE KING OF FIGHTERS XV

THE KING OF FIGHTERS XV Gênero: Luta

Luta Data de lançamento : 17 de fevereiro de 2022 (prevista)

: 17 de fevereiro de 2022 (prevista) Plataformas: PlayStation®5/PlayStation®4/Xbox Series X|S/Windows 10/Steam/Epic Games Store

PlayStation®5/PlayStation®4/Xbox Series X|S/Windows 10/Steam/Epic Games Store Site oficial: https://www.snk-corp.co.jp/us/games/kof-xv

https://www.snk-corp.co.jp/us/games/kof-xv Imagens, artes, screenshots estão disponíveis aqui

Versões/Preço

THE KING OF FIGHTERS XV Standard Edition Jogo base/ Versões físicas e digitais /R$ 157,99

THE KING OF FIGHTERS XV Deluxe Edition

Jogo base + KOF XV Team Pass 1 (6 personagens DLC)/ Apenas versão digital/ R$ 225,99

KOF XV Team Pass 1

KOF XV DLC Characters “Team 1″ +”Team 2” (6 personagens DLC)/R$ 75,49

KOF XV DLC Characters “Team 1”

3 personagens DLC (1 Time de personagens)/ R$ 37,99

KOF XV DLC Characters “Team 2”

3 personagens DLC (1 Time de Personagens)/ R$ 37,99

Classificação Etária : ESRB: Teen / PEGI: 12

: ESRB: Teen / PEGI: 12 Jogadores : 1-2 Local / 2-8 Online

: 1-2 Local / 2-8 Online Informações Adicionais: PlayStation®5 e PlayStation®4: cross-play entre gerações habilitado Cross-play habilitado entre Steam e Epic Games Store Fazer upgrade da versão de PlayStation®4 para a versão de PlayStation®5 está disponível sem custos. *Você precisará de um console PlayStation®5 com uma unidade de disco para atualizar a versão do PlayStation®4 (versão do disco) para o PlayStation®5.

Lojas online : Steam

https://store.steampowered.com/app/1498570/THE_KING_OF_FIGHTERS_XV/ Epic Games Store

https://www.epicgames.com/store/en-US/p/the-king-of-fighters-xv Win10

https://www.microsoft.com/store/productid/9p4fg28qksn2

©SNK CORPORATION TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

* Todo conteúdo in-game exibido está em desenvolvimento. Design e especificações estão sujeitos a mudanças.

※“PlayStation” é uma marca registrada ou marca comercial da Sony Interactive Entertainment Inc.

※© 2021 Valve Corporation. Steam e a logo Steam são marcas registradas da Valve Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países

※© 2021, Epic Games, Inc. Todos os direitos reservados. Epic, Epic Games e o logotipo da Epic Games são marcas comerciais ou marcas registradas da Epic Games, Inc. nos Estados Unidos da América e em outros países.