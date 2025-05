Reforça App usa flashcards com áudios explicativos e chat com professores para ser ‘o melhor amigo do estudante’

Por conta da pandemia, o EAD entrou de vez na rotina de estudantes dentro e fora do país. Alinhado a esta tendência e de usabilidade fácil, rápida e simples, o Reforça App chega ao mercado para complementar a jornada dos estudantes dos Ensinos Fundamental 2, Médio e que irão prestar o Enem. Ele é baseado na metodologia de flashcards – cartões com ilustrações, textos e áudios – explicativos de todas as matérias, alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como matemática, física, história e português.

“Queremos ser um complemento ao desenvolvimento educacional brasileiro como ‘o melhor amigo do estudante’. Os conteúdos por meio de cards combinam ilustrações, textos e áudios explicativos, o que estimula o processo de cognição”, explica Rodrigo Murta, fundador e CEO da ProUser Apps

A ferramenta já conta com uma parceria da TIM e está disponível para downloads em smartphones (sistemas Android e IOS), o Reforça App também oferece aos usuários um canal de tira-dúvidas das principais matérias com monitores por meio de chat online que funcionará, inicialmente, de 8h às 20h nos dias de semana e de 8h às 14h aos sábados.