Mobly lança marca LEX com foco no universo gamer

A Mobly, empresa líder nacional no segmento de home & living, avança no universo gamer, com a nova marca LEX, focada em cadeiras gamers de alta performance, ergonomia e design exclusivo. Os produtos são produzidos com nylon e metal e estão disponíveis em cores diversas, que combinam com os games e ambiente de jogos. Além disso, as cadeiras são confortáveis, com regulagem de altura e giratórias.

Impulsionado pelas medidas de restrição nos últimos anos, o mercado de produtos gamers está aquecido desde 2020 e em constante processo de inovação. A Mobly acompanhou o ritmo e disponibiliza itens próprios, desenvolvidos para tornar a experiência dos jogadores mais agradável e confortável, além de contar com produtos únicos. As cadeiras podem ser encontradas acessando a página da marca LEX dentro do site da Mobly, no app e também nas lojas físicas. São diversas opções, que reforçam o conceito de multicanalidade da Mobly.

Confira algumas novidades da LEX:

Cadeira Gamer Titans Hyperion Preta. Preço sugerido: R$ 2.230,99.

Cadeira Gamer Olympians Poseidon Preta e Vermelha. Preço sugerido: R$ 1842,99.

Cadeira Gamer Titans Cronus Tecido Preta. Preço sugerido: R$ 2.424,99.

