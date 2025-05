Wacom se prepara para o Natal com promoção de mesa digitalizadora

A data mais esperada pelas famílias está chegando para movimentar as vendas do comércio. A pesquisa anual feita pela Score, que apresenta as expectativas dos consumidores para as festas, revelou que 56% das pessoas pretendem fazer compras no Natal. Por isso, a Wacom, fabricante líder de mesas digitalizadoras e monitores interativos, prepara um produto com desconto especial para todos que desejam tornar a experiência digital mais natural: a Wacom Intuos Small (CTL4100).

“O Natal é uma época mágica e sabemos que todos querem dar ou receber presentes. Nada melhor do que uma mesa digitalizadora para iniciar a jornada digital do estudo ou do trabalho. Acreditamos que a criatividade e os estudos devem ser sempre incentivados, por isso preparamos estas promoções especiais aos nossos clientes”, comenta Thiago Tieri, gerente de marketing da Wacom no Brasil.

Confira abaixo mais informações sobre o produto.

Wacom Intuos Small – CTL4100

Com uma caneta leve, super precisa e que se adapta a cada estilo, a Wacom Intuos é elaborada para dar vida às ideias mais inusitadas. A mesa digitalizadora traz uma melhoria ergonômica no momento de criação, escrita ou estudo online. A caneta Wacom Pen 4K possui dois botões de atalho configuráveis e não tem bateria ou a necessidade de recarga, proporcionando horas seguidas de uso, sem interrupções. O modelo Intuos conta com o Bluetooth em sua versão CTL4100W e em maior tamanho a CTL6100W, é compatível com Windows, Android™, Mac e conecta com Chromebook. Possuem também 4 botões de atalhos configuráveis no dispositivo. A mesa digitalizadora acompanha licenças de softwares criativos e educacionais por tempo limitado.

Bônus para os 100 primeiros

Além de trazer o desconto especial do modelo Intuos, a Wacom dará um bônus exclusivo aos 100 primeiros que adquirirem o produto. Após a compra, é necessário cadastrar a nota fiscal no site Minha Wacom e poderão escolher um curso online da Crehana gratuitamente. A Crehana é uma plataforma educacional que oferece diferentes cursos voltados à carreira e capacitação de profissionais criativos. A promoção será válida até o dia 31 de dezembro.

Os interessados podem conferir os cursos oferecidos pela Crehana pelo site: https://www.crehana.com/br/wacom-pt/