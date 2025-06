Sugestões de produtos da HyperX para o Natal

Mouse HyperX Pulsefire Core – Foto/ divulgação HyperX

1 – Mouse HyperX Pulsefire Core – Mouse de entrada com recursos essenciais para os gamers por preço baixo

HyperX Pulsefire Core é o mouse de entrada da HyperX com atributos essenciais para os gamers, como conforto e iluminação RGB customizável por um preço baixo. É ergonômico, tem apoios laterais texturizados para aderência e forma simétrica adequada para jogadores que seguram o mouse com as pegadas palm (palma) ou fingertip (ponta dos dedos). Tem botões resistentes a até 20 milhões de cliques e que apresentam feedback tátil.

É possível customizar o mouse de diversas maneiras, seja na iluminação RGB em LED, nas configurações de DPI (de 800 a 6.200) e macros para seus sete botões programáveis no software HyperX NGENUITY. O modelo também se destaca pela precisão, facilidade de controle e suavidade.

Preço à vista na Amazon: R$ 129,90

Mouse HyperX Pulsefire Surge – Foto/ divulgação HyperX

2 – Mouse HyperX Pulsefire Surge – Mouse gamer que garante precisão e agilidade

Mouse gamer de alta performance, o HyperX Pulsefire Surge se destaca pelaprecisão, velocidade e conforto. Com resolução personalizável de até 16.000 DPIs e sensor Pixart 3389, o jogador tem controle total sobre os movimentos, garantindo agilidade e vantagem competitiva nas partidas.

Bastante resistente, o periférico também conta com switches Omron, que garantem vida útil de mais de 50 milhões de cliques por tecla e excelente velocidade de resposta. Sua iluminação RGB em LED em formato de anel 360° pode ser customizável com o software gratuito HyperX NGENUITY.

Preço à vista na Amazon: R$ 271,48

Teclado HyperX Alloy FPS – Foto/ divulgação HyperX

3 – Teclado HyperX Alloy FPS – Teclas mais leves para o conforto em partidas de longa duração

O teclado mecânico HyperX Alloy FPS RGB oferece teclas mecânicas que requerem menor força e deslocamento para acionar os comandos, tornando as ações mais rápidas do que em teclados com switches comuns. É perfeito para quem gosta de jogar no computador por longas horas para evitar o cansaço e desgaste nas mãos. Compacto, confortável e durável, tem estrutura de aço resistente, tecnologia DIP lightning, que torna seus efeitos luminosos ainda mais brilhantes, e tem teclas com vida útil de até 70 milhões de cliques.

O Alloy FPS RGB também conta com a função Game Mode, que desabilita a tecla Windows, evitando interrupções indesejadas, e vem com uma porta USB na parte traseira para carregamento da energia de smartphones e um cabo trançado destacável que dá mais resistência e facilita o transporte.

Preço à vista na Amazon: R$ 429,90

Teclado HyperX Alloy Origins – Foto/ divulgação HyperX

4 – Teclado HyperX Alloy Origins – Brilho e conforto na hora de digitar

O HyperX Alloy Origins é um teclado resistente, durável, de alta qualidade e extremamente confortável. É o primeiro teclado com switches mecânicos próprios da HyperX, um mecanismo individual de acionamento das teclas que resiste a 80 milhões de cliques, proporciona maior conforto na hora de digitar, exige menos força para acionar um comando e garante maior precisão.

O Alloy Origins tem formato compacto para deixar mais espaço livre sobre a mesa e para movimentar o mouse com mais conforto, retroiluminação em LED, que torna a experiência ainda mais imersiva e pode ser ajustada em cinco níveis de brilhos, além de cabo destacável com entradas USB.

Preço à vista na Amazon: R$ 427,90

Headset HyperX CloudX Chat Xbox – Foto/ divulgação HyperX Headset HyperX Cloud Chat PS – Foto/ divulgação HyperX

5 – Headsets HyperX Cloud Chat – Comunicação por chat com ótima qualidade de voz para jogadores de console

Os headsets HyperX CloudX Chat Xbox e Cloud Chat PS, são otimizados para os videogames Xbox One e Series X|S e PlayStation 4 e PlayStation 5, respectivamente.

Com apenas um único fone de ouvido, os headsets da linha Cloud Chat permitem ao jogador ouvir o áudio do jogo da TV ao mesmo tempo em que conversa com seus companheiros de time durante as partidas. Os modelos também possuem drivers de 40mm para comunicação mais clara, microfone flexível com cancelamento de ruído, filtro pop e controles de áudio no fio para ajustar facilmente o volume e mutar o microfone. Com design reversível, pode ser usado em ambas as orelhas.

Preço à vista na Amazon: R$ 99,00