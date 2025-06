Ofertas de até 50% de desconto no Natal em Call of Duty: Vanguard

Call of Duty está celebrando o Natal com muito estilo, com diversos conteúdos especiais em Call of Duty: Vanguard e Call of Duty®: WarzoneTM Pacific. Além disso, Call of Duty: Vanguard está com preços especiais em todas as plataformas no Brasil, com até 50% de desconto para que os fãs possam presentear aquela pessoa especial (ou até mesmo eles mesmos) com o mais novo título da franquia.

Esta semana, Call of Duty anunciou Festive Fervor, um evento que toma conta de diversos títulos da franquia, incluindo Call of Duty: Vanguard e Warzone Pacific, com modos por tempo limitado, eventos, recompensas e conteúdo até o Ano-Novo, junto com diversos descontos em Pacotes clássicos e ofertas temáticas, além de outras recompensas em Black Ops Cold War e Call of Duty: Mobile.

As ofertas de preços sugeridos* chegam até 50% de desconto e vem tanto para consoles quanto para PC, via Battle.net. Todas as ofertas são válidas de 16/12/2021 a 04/01/2022. Veja abaixo:

PC (via Battle.net):

Call of Duty: Vanguard Standard Edition: 50% de desconto, de R$229,90, por R$114,95.

Call of Duty: Vanguard Ultimate Edition: 30% de desconto, de R$299,90, por R$209,90.

Consoles:

Call of Duty: Vanguard – Standard Edition (Xbox One e PlayStation 4): 35% de desconto, de R$279,00 por R$181,35

Call of Duty: Vanguard – Cross Gen Bundle (Xbox One/Xbox Series X|S e PlayStation 4/PlayStation 5): 30% de desconto, de R$319,00 por R$223,30

Call of Duty: Vanguard – Ultimate Edition (Xbox One/Xbox Series X|S e PlayStation 4/PlayStation 5): 20% de desconto, de R$439,00 por R$351,20

Os fãs que quiserem testar Call of Duty: Vanguard podem aproveitar o fim de semana de acesso gratuito que já está no ar e vai até às 15h do dia 21 de dezembro. Este período de acesso gratuito por tempo limitado inclui três playlists do modo Multijogador, duas das quais com certeza vão deixar o jogador no espírito festivo.

Além disso, neste período Vanguard também estará com bônus de Max Double XP – XP de jogador, XP de Operador, XP de Clã e XP de Passe de Batalha – durante seu fim de semana de acesso gratuito

Vanguard se passa na Segunda Guerra Mundial de uma forma nunca antes vista, trazendo um pacote completo da experiência de Call of Duty entre campanha, multijogador online e modos cooperativos de Zumbis. Os jogadores testemunham as origens das Forças Especiais, mudando o curso da história ao formar a Força Tarefa Um em meio a uma extensa campanha narrativa da Segunda Guerra, passando por frentes da Europa Oriental e Ocidental, Pacífico e África do Norte. O Multijogador traz 20 mapas e novos modos repletos de ação, além do novo Ritmo de Combate que permite que o jogador escolha quão frenética deseja sua experiência. Enquanto o modo Zumbis presenteia os fãs com uma experiência única dos mortos-vivos, marcando o primeiro crossover Zumbi da franquia de Call of Duty.

Os jogadores de Vanguard poderão mergulhar em uma nova experiência completamente integrada ao Call of Duty®: Warzone Pacific™, que acaba de lançar seu novo mapa, Caldera, com nova jogabilidade e novas experiências.

*Os descontos são relativos aos preços sugeridos. O valor praticado é definido pela plataforma de venda.

