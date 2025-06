Deezer lança canal de Natal com as melhores músicas para se comemorar a data e te colocar no clima da festa

O Natal está quase aí, e o espírito da festividade já está marcando presença na Deezer. Pensando em trazer o clima perfeito para a data, a plataforma atualizou o seu canal especial, totalmente dedicado ao feriado, que traz playlists exclusivas, músicas e podcasts, tudo selecionado para tornar esse momento ainda mais especial para o usuário!

Dentre as novidades exclusivas que marcam presença no Canal de Natal, estão playlists divididas por gêneros musicais , no módulo “No clima do Natal” e playlists montadas especialmente por grandes nomes da música nacional e internacional para levar um pouco do espírito de natal de cada um deles para dentro da sua casa. E não importa se você é fã dos clássicos de natal ou se prefere uma roupagem mais moderna para celebrar a ocasião: você pode encontrar hits que vão desde a icônica “All I Want For Christmas Is You”, de Mariah Carey até Santa Tell Me, de Ariana Grande.

E para ajudar ainda mais o usuário a entrar no espírito festivo, a Deezer irá disponibilizar, temporariamente, o Flow Moods de Natal! Nele o usuário consegue encontrar todas as músicas com o tema natalino adaptadas ao seu gosto. A opção estará disponível para os usuários do iOS, a novidade já está disponível desde que tenham a versão 9.1.0 do aplicativo da Deezer. Já para aqueles com Android, a ferramenta estará disponível entre 13 e 20 de dezembro. Para esses a versão do app precisa ser a partir 6.2.42.

Então entre já no espírito natalino com o Canal de Natal da Deezer! E não se esqueça de utilizar o recurso das letras sincronizadas, para poderem cantar todos esses sucessos junto com toda a família e amigos!