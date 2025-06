Faz o P conquista o título do GrandSlam Masters na competição organizada pela Honkytonk Games

Durante as finais, a liderança do torneio rodou bastante, tudo para terminar nas mãos da Faz o P no último dia do campeonato. A Faz o P terminou com 731 pontos e 3 Booyahs nas finais, mas vale o destaque para a equipe da Dollars que estava na liderança até o último dia de final (15/12).

Na disputa pelo MVP do torneio, o vencedor foi o NSE Terror, com 86 abates em 54 quedas disputadas, com apenas 2 abates de diferença para o 2º lugar na briga pelo título. Confira a tabela geral. Equipes O campeonato contou com 12 equipes de altíssimo nível do cenário nacional de Free Fire, confira todas as entidades participantes: Crias: @fluxo.gg

Noxus: @noxus.gg

Dollars: @dollars.oficial

F99 Esports: @f99_esports

Trem10: @t10esports

Alive: @alivefreefire

NSE Esports: @netshoesesports

Dragões: @dragoes.gg

TG Gamers: @tggamers

Medellin: @medellingames

Ryze: @ryze.oc

Faz o P: @fazopofc_ Transmissão e cobertura

A transmissão foi realizada nas plataformas da Liga GrandSlam Championship, na Booyah e no Youtube simultaneamente. Para a transmissão o campeonato contou com uma equipe incrível de casters: Luan: @oluanmarinho

Dank: @ofcdank

Toretto: @7toretto

LalaTV: @xlalatv

Chrix: @oichrix

Jowzera: @jowzeratv Premiação

Para um grande campeonato como esse, é claro que existe também uma premiação para as melhores equipes: 1º lugar – R$30.000,00

2º lugar – R$15.000,00

3º lugar – R$7.000,00

4º lugar – R$3.500,00

5º lugar – R$2.500,00

6º lugar – R$2.000,00 O evento foi organizado pela Honkytonk Games, marca que nasceu como uma consultoria de marketing especializada na indústria de games, mas durante a pandemia se reinventou. Incorporou também a produção de conteúdo e a criação de campeonatos de eSports de forma remota. Hoje, atinge durante as transmissões uma média 2,8 milhões de espectadores por mês.