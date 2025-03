Samsung apresenta Galaxy S21 FE 5G no Brasil

A Samsung lança, nesta terça-feira (11), o Galaxy S21 FE 5G* no Brasil. O novo smartphone traz recursos premium selecionados, como design atraente, alto desempenho e câmeras poderosas, além de novidades incorporadas graças ao feedback dos fãs da linha Galaxy S21, fazendo deste um incrível smartphone para qualquer estilo de vida.

“Estar atento ao feedback dos consumidores é parte essencial da receita de sucesso da Samsung”, explica Renato Citrini, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil. “Por isso apresentamos um Samsung Galaxy especial, feito para os fãs. O Galaxy S21 FE 5G traz recursos e funções projetadas com o que o fã precisa e se importa”.

O Galaxy S21 FE 5G dá continuidade ao design premium e exclusivo do S21 que encantou fãs de todo o mundo, como a icônica moldura que se encaixa perfeitamente ao trio de câmeras do dispositivo, dando ao smartphone uma aparência unificada e elegante. Além disso, ele já vem preparado para receber a tecnologia 5G, que começa a ser incorporada no Brasil este ano e promete melhorar o dia a dia dos usuários.

Para fãs que se expressam

E por falar em câmeras, poderosos sensores também estão presentes neste modelo. Os fãs poderão registrar imagens incríveis de dia e de noite graças ao Modo Noturno, que captura fotografias super nítidas independente da luminosidade do ambiente.

A Samsung também oferece a melhor experiência de selfie com o Galaxy S 21 FE 5G com a avançada câmera frontal de 32MP, que é também é utilizada no recurso Gravação Dupla. Com este recurso, você pode registrar a própria reação com a câmera de selfie, enquanto os sensores traseiros do dispositivo gravam ao que você reage.

Para fãs que jogam

Gamers e streamers também vão amar o Galaxy S21 FE 5G, cujo poderoso processador permite rodar os últimos lançamentos com gráficos e imagens de alta qualidade ultra nítidos.

Isso, em conjunto com o display FHD+ com a tecnologia AMOLED Dinâmico 2X de 6,4 polegadas1 e taxa de atualização de 120 Hz, torna os jogos mais nítidos e suaves, perfeito para encarar os desafios mais difíceis sem qualquer problema.

Para fãs autênticos

O Galaxy S21 FE 5G já sai da caixa com a nova interface One UI 4 da Samsung, que oferece uma experiência móvel segura e centrada no usuário.

Os recursos expandidos da One UI 4 aprofundam a personalização do Galaxy S21 FE 5G, permitindo reinventar as telas iniciais, ícones, widgets, notificações, papéis de parede2 e muitas outras funções, enquanto garantem ao usuário controles de privacidade mais fortes.

Preço e disponibilidade

O Galaxy S21 FE 5G chega ao mercado brasileiro nesta terça-feira (11) nas cores3 Verde, Violeta, Branco ou Preto e com o preço sugerido de R$ 4.499.

Aqueles que comprarem o Galaxy S21 FE com o Samsung Itaucard pode parcelar em até 24x de R$187,46 nas Lojas Samsung4.

Compre e ganhe

A Samsung também preparou promoções para o lançamento do Galaxy S21 FE 5G. Comprando o smartphone no período de 11 a 30 de janeiro, o consumidor ganha6 o fone de ouvido sem fio Galaxy Buds2.

E aqueles que realizarem um pagamento com o Samsung Pay no seu novo Galaxy S21 FE, durante o período de 11 de janeiro até 11 de abril de 2022, ganham6 um bônus de 3.000 pontos no Samsung Rewards.

Especificações Galaxy S21 FE 5G Tela Tela FHD+ AMOLED Dinâmico 2X de 6,4 polegadas Taxa de atualização Super Smooth de 120 Hz7 Taxa de amostragem de toque de 240 Hz no modo Game8 Eye Comfort Shield com controle de luz azul baseado em IA9 Segurança Impressão digital óptica Dimensões e peso 74.5 x 155.7 x 7.9mm, 177g Câmera Câmera Ultra-Wide10 de 12MP – F2.2, FOV 123˚ Câmera Wide de 12MP – Dual Pixel AF, OIS, F1.8 Câmera Teleobjetiva de 8MP – 30x Space Zoom, F2.411 Câmera Selfie 32MP – F2.2, FOV 81˚ Processador Processador 5nm 64-bit Octa-Core12 Memória13 6 GB de RAM com 128 GB de armazenamento interno Bateria14 4,500mAh Carregamento 25W com fio15 15W sem fio16 PowerShare sem fio17 SO Android 12 Rede 2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD, banda 4G 4×4 MIMO,5G Sub6 FDD,5G Sub6 TDD, banda 5G 4×4 MIMO Pagamento Samsung Pay com NFC18 Sensores Acelerômetro, barômetro, sensor de impressão digital, giroscópio, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de luz, sensor de proximidade Resistência à água IP6819

* Habilitado para tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores. Apenas cabo USB-C acompanha o produto. Solicite o resgate do adaptador gratuitamente através do site www.samsungparavoce.com.br/, dentro do prazo de máximo de 30 (trinta) dias contados da emissão da Nota Fiscal do produto.

1 Medido na diagonal o tamanho da tela do Galaxy S21 FE 5G é de 6,4 polegadas no retângulo completo e 6,3 polegadas com os cantos arredondados; a área real visível é menor devido aos cantos arredondados e orifício da câmera.

2 Algumas opções são vendidas separadamente.

3 As cores disponíveis podem variar de acordo com o mercado, operadora e varejista.

5 Imagens meramente ilustrativas. Campanha válida de 10/01/2022 até 30/01/2022. Na compra de um Galaxy S21 FE 5G, nas lojas físicas ou online autorizadas da Samsung, ganhe 1 (um) Galaxy Buds2. O resgate deve ser realizado no site www.samsungparavoce.com.br durante período de 10/01/2022 até 13/02/2022, mediante apresentação da Nota Fiscal. Para compras, efetuadas através do canal de venda www.shop.samsung.com.br / www.portoseguro.samsung.com.br / App Samsung , a seleção dos Brindes ocorrerá no carrinho de compras (checkout), durante a finalização da compra, não havendo necessidade de resgate do brinde no site www.samsungparavoce.com.br. Consulte a disponibilidade de cores dos brindes no site www.samsungparavoce.com.br. Para mais informações, consulte o regulamento da campanha em www.samsungparavoce.com.br ou nas lojas participantes.

6 Promoção válida entre 11 de Janeiro e 11 de Abril de 2022, os pontos serão creditados após o recebimento da confirmação da compra pelo Samsung Pay, regulamento disponível em: http://www.samsung.com.br/regulamentos/3000_pontos_Rewards_Galaxy_S21FE.pdf

7 Disponível na exibição de 120 Hz e no Modo Game. A taxa de atualização do display se ajusta entre 48 e 120Hz, com base no conteúdo que você está visualizando.

8 Disponível na configuração de exibição de 120 Hz e no Modo Game. A taxa de atualização do display se ajusta entre 48 e 120Hz, com base no conteúdo que você está visualizando.

9 O Eye Comfort Shield está ‘desligado’ por padrão, e deve ser ligado em Configurações.

10 A Câmera ultra-wide captura até 4,3 vezes mais em termos de área de captura. O campo de visão resultante pode ser menor quando ocorre a correção ultra-wide da lente. Os resultados podem variar conforme condições de disparo, incluindo múltiplos objetos, falta de foco ou objetos em movimento.

11 O zoom de super resolução inclui zoom digital, que pode causar alguma deterioração na imagem.

12 Pode variar dependendo do país e da operadora.

13 A disponibilidade de armazenamento pode variar de acordo com o país, modelo ou operadora. A disponibilidade real do espaço de armazenamento pode variar dependendo do software pré-instalado e do país, modelo, tamanho do arquivo e formato.

14 O valor típico é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras de bateria testadas sob o padrão IEC 61960. A capacidade nominal (mínima) é 4.370mAh para o Galaxy S21 FE. A vida real da bateria pode variar dependendo do ambiente de rede, padrões de uso e outros fatores.

15 Carregador de 25W vendido separadamente. A velocidade real de carregamento variar conforme o uso real, das condições de carregamento e de outros fatores.

16 O carregamento rápido sem fio 2.0 está disponível somente para dispositivos Samsung que suportam carregamento sem fio com mais de 10W, como a base à esquerda do carregador duplo sem fio. O carregador sem fio precisa ser conectado à tomada; use o cabo de alimentação original da marca Samsung e o adaptador de viagem. O uso de itens de terceiros pode causar danos à conexão do carregador sem fio Duo, ou uma diminuição na velocidade de carregamento. Base dupla do carregador sem fio vendida separadamente. A velocidade de carregamento real também pode variar dependendo do uso real, condições de carga e outros fatores. O uso de cabo de carregamento fornecido na caixa e/ou adaptador de viagem, pois o uso de itens de terceiros pode causar danos ao Wireless Charger Stand e ao Wireless Charger Duo Pad ou uma diminuição na velocidade de carregamento.

17 Wireless PowerShare limitado à produtos Samsung ou outros smartphones compatíveis com carregamento sem fio WPC Qi (disponível em modelos a partir do Galaxy S7, nas linhas S e Note). O carregamento sem fio pode não funcionar com acessórios ou capas que não sejam Samsung e ainda afetar a recepção de chamadas ou serviços de dados, dependendo do seu ambiente de rede.

18 Disponível em mercados selecionados. As soluções de pagamento e os recursos disponíveis podem variar dependendo do país, operadora e provedores de serviços.

19 A resistência à água IP68 é baseada em condições de teste para submersão em até 1,5 m de água doce por até 30 minutos. Não resistente a água com alta pressão ou à líquidos que não sejam água doce.