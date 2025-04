Linha Galaxy Watch4 eleva o bem-estar holístico e a personalização com nova atualização

A Samsung anuncia hoje uma nova atualização para o Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic, continuando seu compromisso de ajudar os usuários a alcançarem seus objetivos de saúde e bem-estar e expressar seu estilo pessoal. Os usuários vão encontrar melhorias, como treinamento intervalado avançado projetado para qualquer ciclista ou corredor, um novo guia com programas para desenvolver um melhor hábito do sono e novas informações sobre como monitorar a composição corporal1. Os usuários do Galaxy Watch4 agora terão ainda mais maneiras de personalizar a aparência do smartwatch com novos mostradores de relógio e uma nova linha de pulseiras elegantes.

“Entendemos as necessidades crescentes dos usuários de smartwatch e estamos comprometidos em orientar nossa comunidade da série Galaxy Watch4 em suas jornadas de bem-estar com nossa atualização mais recente”, disse Janghyun Yoo, Vice-presidente executivo e head de plataforma de software em MX (Mobile eXperience) da Samsung Electronics. “Estamos empolgados em continuar essa empreitada como parte de nossa iniciativa mais ampla de redefinir o bem-estar holístico por meio de experiências expandidas e inovações”.

Motivação para mover-se

A atualização mais recente da composição corporal oferece aos usuários ainda mais informações sobre o progresso de sua saúde. Samsung Health também fornecerá informações sobre composição corporal com o Centr2, um programa digital de condicionamento físico com curadoria de Chris Hemsworth, para ajudar os usuários a transformar sua saúde, condicionamento físico e mentalidade.

Esteja você apenas procurando se exercitar ou treinando para uma próxima corrida, o novo recurso de meta de intervalo da Samsung para corredores e ciclistas permite que eles definam previamente a duração, a distância e o número de séries para o treino. A partir daí, o Galaxy Watch4 os orienta através de uma sessão de treino de intensidade personalizada com uma série de treinos de alta intensidade intercalados com treinos de baixa intensidade, proporcionando sempre um treino impactante e direcionado.

Continuamos nossa colaboração com aplicativos de alto nível, como adidas Running e Strava, para ajudar os usuários a se exercitarem.

Conquiste uma noite de sono melhor

Imagem meramente ilustrativa

Com base nos recursos avançados de rastreamento do sono do Galaxy Watch4, o novo programa Sleep Coaching ajuda os usuários a desenvolver melhores hábitos de sono. Ao rastrear os padrões de sono ao longo de sete dias e completar duas pesquisas de sono relacionadas, o programa atribui um dos oito animais que representam o tipo de sono do usuário. Em seguida, o programa guiará os usuários por meio de um programa de treinamento de quatro a cinco semanas que inclui missões, listas de verificação, artigos relacionados ao sono, orientação de meditação e relatórios regulares para apoiar os usuários enquanto trabalham para melhorar a qualidade do sono.

Quando se trata de acordar revigorado, um ambiente tranquilo e silencioso é fundamental para alcançar um descanso saudável também. O Galaxy Watch4 reconhece quando os usuários adormecem e desliga automaticamente as luzes habilitadas para Samsung SmartThings para ajudar a criar melhores condições de sono4.

Imagem meramente ilustrativa

Combinado com a avançada tecnologia BioActive Sensor e o aplicativo Samsung Health Monitor5, o Galaxy Watch4 mede a pressão arterial (PA)6 e o eletrocardiograma (ECG)7, permitindo que os usuários monitorem a saúde do coração a qualquer hora e em qualquer lugar. Desde a primeira introdução em 2020, o aplicativo Samsung Health Monitor está atualmente disponível em 43 mercados em todo o mundo, expandindo para mais 11 em março, incluindo Canadá, Vietnã e África do Sul.

Maior seleção de pulseiras personalizáveis e Watch Faces

A nova atualização do Galaxy Watch4 torna a experiência wearable ainda melhor, de dentro para fora. Os usuários podem personalizar ainda mais o mostrador do relógio com cores adicionais e fontes de relógio digital que tornam o relógio verdadeiramente seu. Além disso, novas cores de pulseira8, como vinho, violeta, grafite e creme, a uma nova pulseira esportiva de tecido em nylon estarão disponíveis para um visual mais personalizado.

Imagem meramente ilustrativa

Comprometido com a expansão da compatibilidade no ecossistema Android

Em 2021, a Samsung e o Google lançaram o Wear OS™ Powered by Samsung, desenvolvido em conjunto e trazendo conexões mais polidas em dispositivos Android e acesso contínuo a mais aplicativos via Google Play, incluindo Google Maps, Google Pay e YouTube Music. Em breve, por meio de uma atualização adicional, os usuários poderão transmitir músicas por Wi-Fi ou LTE do aplicativo YouTube Music em seu Galaxy Watch4.

Além disso, com a atualização, os Galaxy Watch4 passam a oferecer suporte ao sistema de pagamentos por aproximação Samsung Pay9. O Google Assistant também estará disponível na série Galaxy Watch4 nos próximos meses. Com acesso à Bixby e ao Google Assistant, os consumidores estarão equipados com a funcionalidade avançada de assistente de voz para atender às suas várias necessidades10.

Os usuários agora também podem instalar seus aplicativos11 de smartphone favoritos em seu Galaxy Watch4 durante a configuração inicial com um clique, criando uma experiência perfeita em todos os dispositivos imediatamente.

Disponibilidade12 13

Esta atualização do software estará disponível através do aplicativo Galaxy Wearable no Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic no mesmo dia do Galaxy Unpacked 2022, que acontece nesta quarta-feira, 9 de fevereiro, a partir das 11h40 (horário de Brasília). Os usuários podem comprar as novas pulseiras de relógio a partir do final de fevereiro .

Para saber mais sobre o Galaxy Watch4 e o Galaxy Watch4 Classic14, visite:

Galaxy Watch4: https://www.samsung.com/br/watches/galaxy-watch/galaxy-watch4-black-bluetooth-sm-r870nzkpzto/

Galaxy Watch4 Classic: https://www.samsung.com/br/watches/galaxy-watch/galaxy-watch4-classic-black-bluetooth-sm-r890nzkpzto/

[1] Destinado apenas para fins gerais de bem-estar e condicionamento físico. Não se destina ao uso na detecção, diagnóstico ou tratamento de qualquer condição médica ou doença. As medidas são apenas para referência pessoal do usuário. Por favor, consulte um profissional médico para aconselhamento. Não meça a sua composição corporal se tiver um pacemaker implantado ou outros dispositivos médicos implantados. Não meça sua composição corporal se estiver grávida. Os resultados da medição podem não ser precisos se você tiver menos de 20 anos. A disponibilidade desse recurso pode variar de acordo com o mercado.

2 Os insights fornecidos pelo Centr estarão disponíveis apenas em inglês no lançamento.

3 A oferta de avaliação gratuita de 30 dias do Centr está disponível para usuários do Samsung Health que conectaram sua série Galaxy Watch4 ao smartphone. A oferta é elegível para todos os usuários inscritos no Centr através do Samsung Health no Centr.com. Esta oferta está disponível apenas para novos clientes Centr e não se aplica a membros Centr existentes. O serviço Centr está disponível em todo o mundo. Todas as assinaturas oferecem aos usuários os primeiros 30 dias de acesso irrestrito gratuito ao Centr. As assinaturas são cobradas após a conclusão da avaliação gratuita de 30 dias e serão renovadas automaticamente ao final de cada assinatura. Os usuários podem cancelar a renovação automática a qualquer momento.

4 Requer as versões mais recentes do aplicativo móvel Samsung Clock (v. 12.1.10.5) e do aplicativo móvel Samsung SmartThings (v. 1.7.59.23). Disponível em dispositivos inteligentes registrados no SmartThings.

5 Requer o Samsung Galaxy Smartphone com Android 7 ou posterior e o aplicativo Samsung Health Monitor, disponível apenas na loja de aplicativos Samsung Galaxy. Devido às restrições do país na obtenção de aprovação/registro como dispositivo médico, o aplicativo Samsung Health Monitor funciona apenas em relógios e smartphones adquiridos nos países onde o serviço está disponível no momento.

6 O recurso de pressão arterial está disponível apenas em mercados selecionados. Para garantir a precisão, os usuários devem calibrar seu dispositivo a cada quatro semanas com um medidor de pressão arterial tradicional. O aplicativo BP não consegue diagnosticar hipertensão, outras condições ou verificar se há sinais de ataque cardíaco. Este aplicativo só pode ser usado para medir a partir de 22 anos. Não se destina a substituir os métodos tradicionais de diagnóstico ou tratamento por um profissional de saúde qualificado. Registrado pela Anvisa sob o número SAMSUNG HEALTH MONITOR – BP APP: 81549259004.

7 O recurso ECG está disponível apenas em mercados selecionados. O aplicativo ECG não se destina a substituir os métodos tradicionais de diagnóstico ou tratamento. O aplicativo ECG não se destina a usuários com arritmias conhecidas que não sejam fibrilação atrial ou usuários com menos de 22 anos de idade. Os usuários não devem interpretar ou tomar medidas clínicas com base na saída do dispositivo sem consultar um profissional de saúde qualificado. Registrado pela Anvisa sob o número SAMSUNG HEALTH MONITOR – ECG APP: 81549259006.

8 Vendido separadamente e a disponibilidade pode variar de acordo com o mercado.

9 O Samsung Pay é compatível com a maioria dos terminais de pagamento novos e existentes, permitindo que os usuários façam pagamentos com um smartphone ou smartwatch compatível da Samsung em qualquer lugar que aceite pagamentos com cartão usando as tecnologias MST e NFC. Verifique smartphones, smartwatches e cartões compatíveis, bem como mais detalhes em: http://www.samsung.com.br/samsungpay/#conheca

10 Conteúdos, funcionalidades e serviços dos assistentes de voz podem não estar disponíveis em todas as regiões. Podem não ser reconhecidos sotaques, dialetos ou gírias. Google é uma marca da Google LLC.

11 Limitado a aplicativos compatíveis com relógio baixados pela Google Play Store. Requer a versão mais recente da Google Play Store no seu dispositivo conectado.

12 A disponibilidade pode variar de acordo com o mercado ou operadora.

13 A atualização do aplicativo requer smartphone com Android 8.0 ou superior com mais de 1,5 GB de RAM e a versão mais recente do aplicativo móvel Samsung Health (v.6.21).

14 Todas as funcionalidades, recursos, especificações e outras informações do produto fornecidas neste documento, incluindo, mas não se limitando a, os benefícios, design, componentes, desempenho, disponibilidade e recursos do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.