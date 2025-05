Dying Light ganha cross-play no PC

A Techland anunciou que Dying Light agora está disponível na Epic Games Store com desconto de lançamento. Além disso, o estúdio também revelou que todos os jogadores poderão jogar juntos graças às soluções dos serviços online da Epic Games. Com isso, será possível jogar cooperativamente entre as plataformas da Steam, Epic e GoG, seja no Windows, MacOS ou Linux.

A chegada de Dying Light na loja da Epic Games oferece um desconto de lançamento de 60% e 70% nas versões de Dying Light Enhanced Edition e Dying Light Platinum Edition, respectivamente. Este saldão estará disponível até o dia 7 de março, 12h, horário de Brasília.

Você pode encontrar Dying Light mais barato por tempo limitado aqui.