Mês do Consumidor: Saiba como se defender de golpes em compras online

A cada ano aumenta o número de compras online no Brasil e, com isso, as possibilidades de golpes digitais também crescem. O app Confi, que monitora vendas no e-commerce, evita fraudes e é gratuito, já investigou mais de 6,8 mil transações suspeitas desde 2019 que totalizam mais de R$ 8 milhões.

Com o app, os consumidores são avisados de todas as compras realizadas com seu CPF e podem acionar o botão “Não Fui Eu” quando notificados sobre transações suspeitas ou desconhecidas. O app Confi envia a solicitação do consumidor para análise em sistema antifraude, que verifica a procedência dos pedidos suspeitos e na sequência os orienta sobre os próximos passos.

No Dia do Consumidor, que aconteceu em 15 de março, houve um crescimento de 7,8% nas tentativas de fraudes online em comparação com 2021. De acordo com dados da ClearSale, 121.346 pedidos potencialmente fraudulentos foram registrados na data.

Em busca de proporcionar aos consumidores compras pela internet com mais segurança, Felipe Piris, líder da Confi, separou dicas de como se proteger no ambiente digital durante as promoções do Mês do Consumidor. Confira:

1. Escolha sites com segurança de navegação

O especialista afirma que o ideal é comprar em sites que tenham sistemas de segurança durante a navegação. Uma das ferramentas que aumentam a segurança contra golpes é o HTTPS, que garante maior proteção na transmissão dos dados. “Antes de incluir dados pessoais e financeiros, é necessário verificar se há o símbolo de um cadeado próximo à URL do site. Ele indica que a página é segura”, explica Piris.



2. Não clique em links ou sites desconhecidos

Uma das formas mais comuns de cair em golpes online é comprando em sites duvidosos e abrindo links desconhecidos na Internet. Felipe comenta que invasores se utilizam desse método para roubar os dados dos consumidores. “Ao ser notificado por propagandas, é fundamental não abrir links estranhos, e sim se certificar da autenticidade diretamente no site oficial da loja”, diz o líder da Confi.

3. Utilize cartões temporários

O uso de cartões temporários pode ser uma solução eficaz para adquirir mais segurança no e-commerce. Felipe Piris analisa que eles expiram em pouco tempo e impedem que golpistas os clonem e os utilizem indevidamente. “Ao fazer compras online, evite deixar os dados financeiros salvos no site e acompanhe todas as transações aprovadas nos cartões de crédito”, orienta.



Sobre a Confi

Fusão das empresas Compre & Confie com o app Vipy, a Confi é uma ferramenta que conecta pessoas, empresas e soluções em uma jornada de compra online mais transparente e segura. Com informações de qualidade, o app Confi monitora vendas reais do comércio eletrônico para proporcionar a lojistas e consumidores a maior rede de confiança do varejo digital. É parte do ecossistema digital do T.group.