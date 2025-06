1190 Sports e LaLiga Tech selam acordo para proteger as principais competições esportivas da América Latina da pirataria

1190 Sports, empresa global dedicada à gestão e comercialização de direitos esportivos, e LaLiga Tech, fornecedora de tecnologias especializadas para a indústria do esporte e entretenimento, anunciaram um novo acordo para proteger as principais competições esportivas da América Latina contra a pirataria e proteger o valor dos direitos audiovisuais por meio da tecnologia.

Nessa nova aliança, a subsidiária da LaLiga Tech, LaLiga Content Protection, fará monitoramento e eliminação 24 horas por dia, 7 dias por semana, de conteúdo pirata das principais competições esportivas da América Latina, incluindo o Brasileirão Séries A e B, considerado um dos 10 melhores do mundo nas ligas, que retorna para uma nova temporada em abril.

O serviço global também cobrirá a Fanatiz, uma plataforma de streaming de esportes que oferece ação ao vivo e sob demanda para públicos em todo o mundo. O monitoramento antipirataria será realizado em todos os mecanismos de pesquisa, redes sociais, sites e serviços de IPTV onde conteúdo ilegal possa ser distribuído ou promovido. A LaLiga Content Protection usa inteligência artificial, entre outras ferramentas, para ajudar a filtrar e classificar o nível de risco associado a cada incidente, ajudando a 1190 Sports a agir com mais rapidez e precisão para remover a fonte de pirataria.

De acordo com dados da LaLiga Content Protection com base em sua lista de sites monitorados, mais de 16 milhões de usuários únicos acessam conteúdo ilegal todos os meses na América Latina.

Hernán Donnari, CEO e cofundador da 1190 Sports, disse: “A pirataria de conteúdo esportivo é um dos problemas mais sérios enfrentados pela indústria global de mídia e entretenimento. É um crime que impacta diretamente aqueles que gerenciam conteúdo de alta qualidade que é apreciado globalmente. Assim como os avanços tecnológicos contribuíram para o desenvolvimento e expansão de nossa indústria, estamos convencidos de que é fundamental colocar inovação e tecnologia de ponta em nossos serviços antipirataria para ajudar a enfrentar esse desafio. Celebramos essa nova aliança e estamos muito satisfeitos por ter a experiência da LaLiga Tech ao nosso lado”.

Jorge Carabias, líder de desenvolvimento de negócios da LaLiga Tech, disse: “Proteger o conteúdo pode formar a base de um novo crescimento no setor, permitindo que as organizações esportivas reforcem seu potencial comercial e construam relacionamentos digitais mais próximos com seus fãs. Por meio de nossos recursos técnicos e humanos, estamos removendo conteúdo ilegal mais rápido do que era possível anteriormente, e a parceria com organizações com visão de futuro, como a 1190 Sports, nos ajuda a liderar a defesa contra a pirataria global”.

Serviços de tecnologia reduzindo a pirataria

Assim que a pirataria é detectada, a equipe de analistas e consultores da LaLiga Content Protection, com sede na Espanha e no México, remove rapidamente o conteúdo graças aos seus acordos internacionais de trabalho com as principais plataformas online do mundo e mais de 70 redes sociais líderes. Também coleta informações técnicas para auxiliar em casos legais subsequentes.

Essas ferramentas têm desempenhado um papel fundamental na eliminação da pirataria e na proteção dos direitos audiovisuais globais da LaLiga desde 2015. Elas também são usadas por uma gama global de clientes do setor de esportes e entretenimento, incluindo algumas das maiores emissoras da América Latina, como Sky México, Tenfield e Millicom Tigo.

Durante a temporada 2020/21, a LaLiga Content Protection removeu milhões de fontes de conteúdo ilegal para a LaLiga e sua base global de clientes, ao mesmo tempo em que arquivava ordens globais de bloqueio para desativar serviços ilegais que recebiam dezenas de milhões de usuários. Atualmente, protege ativos audiovisuais no valor de mais de € 9 bilhões.

