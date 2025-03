Samsung TV Plus oferece programação especial para os feriados de abril

Aproveite o tempo livre nos feriados de abril com a programação especial do Samsung TV Plus, app dedicado aos usuários das Smart TVs Samsung¹ que dá acesso instantâneo e gratuito a mais de 50 canais de TV, sem necessidade de fazer assinatura ou pagamento. Programação temática, maratonas de filmes e diversas opções para toda a família compõe os especiais para celebrar os feriados de Páscoa, Tiradentes e o Dia da Terra. Confira a lista de atrações:

Programação de Páscoa

No fim de semana da Páscoa, com início na sexta-feira, 15 de abril, o canal MyTime Movie terá uma maratona especial com filmes indicados para toda a família, além da série Signed, Sealed and Delivered.

O canal Adrenalina Freezone também terá uma seleção de filmes temáticos, começando na sexta-feira, dia 15 de abril, às 12h30, e com reprise programada para o domingo, 17 de abril, a partir das 8h30, com a exibição de títulos baseados em histórias bíblicas, como os filmes José e Maria, Pedro: A Redenção e Você Acredita?.

E, para abrir o apetite, o canal Demand Africa terá o especial Africa on a Plate com receitas para a Páscoa. O convite é para os espectadores explorarem o continente africano por meio de uma jornada culinária enquanto os chefs apresentam os alimentos e um pouco da cultura local.

Programação para o feriado de Tiradentes

O canal Adrenalina Freezone preparou outra maratona especial de filmes para o feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril, a partir das 14h, com reprise programada para o domingo, dia 24 de abril, a partir do meio dia. Entre os títulos, destaque para O Sequestro do Ônibus 300, Os 23 Prisioneiros no Iraque e As Legiões Emergentes.

Programação especial Dia da Terra

Pássaros que migram por quilômetros de distância, cachoeiras no coração de selvas de tirar o fôlego, paisagens espetaculares: essas são algumas das diversas histórias que nos fazem lembrar a importância de preservar nosso planeta. Essa programação estará disponível no Samsung TV Plus no Dia da Terra, em 22 de abril:

O canal Love Nature terá a estreia mundial de Accidental Wilderness: Europe’s Everglades, um documentário que mostra o resultado de um enorme esforço de conservação: uma reserva natural criada por homens, que recebe a migração de centenas de pássaros da Ásia, África e Europa todos os anos.

O canal Weather Spy, conhecido por celebrar a beleza e a imprevisibilidade da Mãe Natureza, terá uma maratona especial durante todo o dia com a exibição de episódios de suas séries originais mais populares, incluindo Extreme Weather Countdown e WeatherSpy Shorts.

O Stingray Naturescape irá celebrar o Dia da Terra com vídeos que aproximam a audiência da diversidade e da beleza da natureza, desde cachoeiras na floresta da Costa Rica, passando pelo paraíso tropical das Ilhas Bulog nas Filipinas, até praias de tirar o fôlego com todo esplendor do oceano da Nova Zelândia.

Lembrando que o aplicativo Samsung TV Plus já vem instalado nas Smart TVs da Samsung fabricadas a partir de 2017. Basta uma conexão de internet para começar a aproveitar todos os canais disponíveis na plataforma.