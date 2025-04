Dia das Mães Samsung: confira as condições especiais em produtos nas lojas físicas e e-commerce da marca

O Dia das Mães se aproxima e para garantir que ela vai receber o presente perfeito, a Samsung preparou condições especiais para o ecossistema Galaxy, TVs e maquinas de lavar em suas lojas físicas e e-commerce.

Confira abaixo detalhes destes bundles de Dia das Mães que a Samsung preparou:

Galaxy S22 + Buds Pro

Linha Galaxy S22 |Imagem meramente ilustrativa

Entre as ofertas de Dia das Mães, estão os novíssimos smartphones da linha Galaxy S22 5G, que contam com Nightography, um conceito que une os poderosos sensores e a Inteligência Artificial (IA) dos dispositivos para registrar fotos e vídeos em alta qualidade, brilho e definição mesmo em situações de baixa iluminação1.

Comprando qualquer um S22 5G*, S22+5G* ou um S22 Ultra 5G* na loja física ou site da Samsung no até o dia 08.05.2022, o consumidor ganha um Galaxy Buds Pro. Confira o regulamento completo neste link e os preços abaixo:

Produto Bundle com Preço parcelado Preço à vista Galaxy S22 5G (128 GB) Galaxy Buds Pro R$ 5.999,00 R$ 5.399,10 Galaxy S22 5G (256 GB) Galaxy Buds Pro R$ 6.499,00 R$ 5.849,10 Galaxy S22+ 5G (128 GB) Galaxy Buds Pro R$ 6.999,00 R$ 6.299,10 Galaxy S22+ 5G (256 GB) Galaxy Buds Pro R$ 7.499,00 R$ 6.749,10 Galaxy S22 Ultra 5G (256 GB) Galaxy Buds Pro R$ 9.499,00 R$ 8.549,10 Galaxy S22 Ultra 5G (512 GB) Galaxy Buds Pro R$ 10.499,00 R$ 9.449,10

Galaxy Z + Buds Pro

Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Watch4 | Imagem meramente ilustrativa

Também em oferta estão os dobráveis da linha Galaxy Z: Z Fold3 5G* e o Z Flip3 5G*. Estes smartphones reinventam a forma como utilizamos este dispositivo já tão comum no dia a dia, permitindo potencializar a produtividade, no caso do Z Fold3 5G, ou elevar seu estilo pessoal e personalidade com o Z Flip3 5G.

Na compra de qualquer um destes smartphones até o dia 08.05.2022 nas lojas físicas ou no site da Samsung, o consumidor ganha um smartwatch Galaxy Watch4. Confira o regulamento completo neste link e os preços abaixo:

Produto Bundle com Preço parcelado Preço à vista Galaxy Z Flip3 5G (128 GB) Galaxy Watch4 BT R$ 5.554,44 R$ 4.999,00 Galaxy Z Flip3 5G (256 GB) Galaxy Watch4 BT R$ 6.110,10 R$ 5.499,09 Galaxy Z Fold3 5G (256 GB) Galaxy Watch4 BT R$ 11.799,00 R$ 10.619,10 Galaxy Z Fold3 5G (512 GB) Galaxy Watch4 BT R$ 12.799,00 R$ 11.519,10

Galaxy A + Buds Live

Imagem meramente ilustrativa

Comprando um dos novos smartphones da linha Galaxy A – A33 5G, A53 5G e A73 5G2 – até o dia 08.05.2022 o consumidor pode resgatar um fone de ouvido sem fio Galaxy Buds Live Preto. Essa oferta é válida tanta para as lojas físicas, e-commerce da Samsung, operadoras e varejistas parceiros

Para participar da ação é imprescindível que a compra seja realizada até o dia 08.05.2022 e o cadastro no site Samsung Para Você seja feito até 15.05.2022. Consulte o regulamento completo no site www.samsungparavoce.com.br e confira abaixo os preços desta oferta:

Produto Bundle com Preço parcelado Preço à vista Galaxy A33 5G Galaxy Buds Live R$ 2.499,00 R$ 2.249,10 Galaxy A53 5G Galaxy Buds Live R$ 2.699,00 R$ 2.429,10 Galaxy A73 5G Galaxy Buds Live R$ 2.998,99 R$ 2.699,09

Tablets e Notebooks

Imagem meramente ilustrativa

Para as mães conectadas, a Samsung também preparou ofertas especiais na aquisição de tablets e notebooks da linha premium. Os clientes que adquirirem o Galaxy Book Pro ou Galaxy Book Pro 360, nas lojas físicas e e-commerce da Samsung até o dia 8 de maio, ganharão, na mesma hora, um Galaxy Watch4.

Imagem meramente ilustrativa

Essa mesma oferta está disponível nas lojas Fastshop, Nagem, Ibyte, Fujioka e Miranda, e também é válida para os clientes que adquirirem o tablet Galaxy Tab S8 5G. Confira o regulamento da promoção clicando neste link.

Linhas de TV e Áudio

As linhas de produtos de TV e Áudio da Samsung também contam com preços e condições especiais no e-commerce da marca, com destaque para modelos de televisores e Soundbars.

Produto Preço Shop Preço à vista TV Smart LED 32” UN32T4300AGXZD R$ 1.499 R$ 1.424,05 TV Crystal 50” UN50AU7700GXZD R$ 2.799 R$ 2.799 TV Crystal 50” UN50AU8000GXZD R$ 2.799 R$ 2.799 TV Crystal 55” UN55AU7700GXZD R$ 3.259 R$ 3.259 TV Crystal 55” UN55AU8000GXZD R$ 3.259 R$ 3.096,05 TV Crystal 55” UN55AU9000GXZD R$ 3.599 R$ 3.419,02 TV Crystal 58” UN58AU7700GXZD R$ 3.399 R$ 3.229,05 TV Crystal 60” UN60AU8000GXZD R$ 4.209 R$ 3.998,52 TV Crystal 65” UN65AU9000GXZD R$ 5.499 R$ 5.224,03 TV Crystal 82” UN82TU8000GXZD R$ 8.949 R$ 8.501,55 TV Crystal 85” UN85AU8000GXZD R$ 12.899 R$ 12.253,97 TV QLED 55” QN55Q60AAGXZD R$ 3.679 R$ 3.495,05 TV QLED 55” QN55Q70AAGXZD R$ 4.299 R$ 4.084,05 TV QLED 50” QN50Q80AAGXZD R$ 3.799 R$ 3.609,02 TV Neo QLED 50” QN50QN90AAGXZD R$ 4.799 R$ 4.559,05 TV Neo QLED 55” QN55QN85AAGXZD R$ 5.469 R$ 5.195,55 Soundbar HW-T555/ZD R$ 1.099 R$ 1.044,05

Eletrodomésticos

Por fim, a Samsung disponibiliza alguns modelos de Lava e Seca e ar-condicionado com preços e condições especiais para o Dia das Mães na loja online da Samsung. Confira abaixo:

Produto Preço Shop Preço à vista Lava e Seca WD11T WD11T504DBE/AZ R$ 3.999 R$ 3.799,05 Lava e Seca WD11T WD11T504DBEFAZ R$ 3.999 R$ 3.799,05 Ar-condicionado Multi Split 9000 BTUs AR09ASHABWK/AZ R$ 2.049 R$ 1.946,55 Ar-condicionado Split 12000 BTUs AR12ASHABWK/AZ R$ 2.299 R$ 2.184,05 Ar-condicionado Split 18000 BTUs AR18ASHABWK/AZ R$ 3.299 R$ 3.134,05 Ar-condicionado WindFree 22000 BTUs AR24ASHABWK/AZ R$ 4.099 R$ 3.894,05

* Habilitado para tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores.

Conectada às questões de inovação tecnológica e consumo sustentável, a Samsung não fornece mais o carregador de tomada na caixa do produto (apenas o caso USB-C), porém, na compra dos aparelhos elegíveis, o consumidor tem direito a resgatar gratuitamente um carregador de tomada. O resgate poderá ser solicitado em até 30 dias a partir da emissão da Nota Fiscal. A entrega será feita no endereço do consumidor. Consulte o regulamento completo em www.samsungparavoce.com.br/.

1 As fotos podem variar conforme condições de disparo, incluindo múltiplos objetos, condições de baixa luminosidade, falta de foco ou objetos em movimento.

2 Habilitado para a tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário.