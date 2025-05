BIG Festival 2022 vai oferecer ampla programação de palestras voltadas para desenvolvedores e profissionais de games

Maior festival de games, criação, negócios e networking na América Latina, o BIG Festival está preparando uma programação especial para desenvolvedores em sua 10ª edição: dezenas de palestras serão realizadas em três auditórios diferentes e parte delas terão transmissões online ao vivo e gratuitas.

Durante os quatro dias de evento, os profissionais do setor de games presentes no festival poderão acompanhar grandes nomes do mercado como Takashi Tokita, designer líder de Final Fantasy, que falará sobre sua jornada profissional com títulos de J-RPGs em que esteve envolvido, e David K. Lam, diretor de arte da Riot Games, que vai repassar conselhos e dicas que aprendeu com seus mais de 20 anos de experiência na indústria.

Além disso, grandes apoiadores do mercado também marcarão presença nas palestras, incluindo a Ablegamers, que discutirá a acessibilidade em videogames, e o Magalu, que abordará os bastidores e desafios da plataforma de varejo em entrar para o mercado de games.

Os participantes do BIG Festival poderão assistir também a uma mesa com três empresas brasileiras que receberam investimentos estrangeiros. A Aquiris, investida pela Epic Games, o estúdio de Londrina, Oktagon, adquirido pela Fortis, e a Puga, recém investida pela Room 8, discutirão sobre investimento internacional em empresas brasileiras de games. Será a primeira vez que representantes destas três empresas estarão juntos para repercutir o momento único que o setor atravessa no país.

O BIG Festival 2022 acontecerá de 7 a 10 de julho no Expo São Paulo e já tem a participação de empresas como Playstation, Xbox, Google e Tencent confirmada, além de vários outros nomes e marcas a serem anunciados em breve.

Para Gustavo Steinberg, diretor do BIG Festival, a presença de grandes nomes e marcas da indústria em palestras voltadas aos profissionais do setor em um evento que tem como um dos objetivos incentivar o desenvolvimento de jogos, mostra o quanto a indústria está unida e empenhada no crescimento deste mercado.

“O setor de desenvolvimento de games atravessa um de seus melhores momentos no Brasil. Um reflexo disso é justamente a participação de dezenas de profissionais da indústria no BIG Festival para compartilhar suas experiências e conhecimentos com milhares de outras pessoas, que todos os anos voltam ao evento em busca dessa troca de experiências”, avalia Steinberg

A venda de ingressos para o BIG Festival começa no dia 16 de maio. As entradas para a área BIG Play – com experimentação de jogos e palestras – serão vendidas por lotes com preços a partir de R$ 46,40. Na área de reuniões de negócios (área B2B), os valores dos ingressos podem ser consultados na Plataforma de Negócios do BIG Festival 2022. Mais informações sobre ingressos aqui.

Serviço:

Data: 7 a 10 de julho de 2022

Horário: 10h às 22h

Local: São Paulo Expo

Endereço: Km. 1,5, Rod. dos Imigrantes – Vila Água Funda – São Paulo, SP

Valor dos ingressos: A partir de R$ 46,40

