5 aplicativos que podem contribuir com uma vida mais saudável

Com os avanços tecnológicos e o uso exponencial de smartphones, podemos observar novos tipos de consumo e mudanças de hábitos constantes. Além disso, um outro fator determinante que contribuiu com essas transformações, foi a pandemia do Covid-19, que colocou a sociedade em alerta quanto ao cuidado com a saúde física e mental.

Pensando nisso, e considerando o cenário dos últimos meses, as pessoas precisaram buscar alternativas para que o cuidado com a saúde fosse contínuo, e foram nos dispositivos móveis que essa grande maioria se apoiou, tanto para o monitoramento de hábitos saudáveis quanto à prática de exercícios físicos.

Segundo estudo realizado recentemente pela FGV, o Brasil tem atualmente mais de um smartphone por habitante, o que de acordo com o IBGE, resulta em 242 milhões de celulares em uso no país. Considerando esse panorama tecnológico, novos aplicativos que auxiliam os usuários a cuidarem da saúde surgiram, e com eles, comunidades foram estruturadas a fim de expandir a importância de hábitos saudáveis com rotinas pré determinadas.

Entre esses aplicativos, estão os que auxiliam no acompanhamento de batimentos cardíacos, quantidades de passos, quantidade de água ingerida por dia, monitoramento do sono, saúde mental, entre outros. Até uma nova rede social foi lançada para que comunidades de diversas modalidades esportivas, se unissem, a fim de praticar esportes e manter uma vida mais saudável.

Para contribuir com essa nova tendência na construção de uma rotina de saúde ideal, listamos abaixo 5 aplicativos que podem te ajudar a manter uma vida mais saudável. Confira:

1 – Sportidia: A rede social só de esportes

Com o objetivo de incentivar uma vida mais ativa e facilitar o acesso a centenas de modalidades esportivas, o recém lançado Sportidia é a primeira rede social desenvolvida para conectar pessoas por meio do esporte.

No Sportidia, é possível navegar pelo feed em que são apresentados posts com fotos e/ou vídeos sobre suas conexões e esportes de preferência. Os “Sportidians”, nome dado aos usuários da rede, podem explorar o feed por meio de filtros que registram mais de 150 modalidades esportivas, que vão definir o que aparecerá em sua página. Aqui o engajamento é por meio da prática de esportes.

Além do feed como parte social, a rede também disponibiliza a função “Atividades”, recurso que possibilita a pesquisa e criação de eventos de variados esportes, em qualquer lugar que você esteja. Assim como no feed, é possível filtrar suas atividades por esporte, local, data e até nível de habilidade.

O Sportidia é 100% gratuito e está disponível tanto para o sistema iOS, quanto para Android.

2 – SleepScore – Qualidade do Sono

O SleepScore é considerado o melhor aplicativo de monitoramento do sono. No app, sua trajetória será marcada por quatro etapas que consistem em mapear a qualidade do seu sono, realizar uma análise detalhada tanto do sono quanto do ambiente em que você está enquanto descansa, oferecimento de conselhos apoiados pela ciência com base nos dados coletados nas etapas anteriores, e por fim, o monitoramento do seu progresso por meio do sua pontuação no app ao longo do tempo.

O Sleepscore está disponível para os sistemas iOS e Android, em versões premium e gratuitas para testes.

3 – Calm – Meditação, relaxamento e sono

O Calm é uma plataforma de meditação e sono, que oferece diversas ferramentas para auxiliar o usuário a atingir seu objetivo de relaxamento. No app, você pode escolher entre melhorar a qualidade do sono, reduzir o estresse ou ansiedade, melhorar a concentração e autoaperfeiçoamento, por exemplo. Para isso, são indicadas meditações guiadas, histórias de sono, exercícios de respiração, entre outros.

Atualmente, o Calm é o aplicativo nº1 para sono, meditação e relaxamento, e conta com mais de 100 milhões de downloads.

O app está disponível para os sistemas Android e iOS, possui recursos gratuitos, mas também conta com diferentes modelos de assinatura para seus usuários.

4 – ViTalk – Saúde Emocional

O app ViTalk é uma plataforma que cuida da sua saúde mental e disponibiliza conversas interativas e exercícios a qualquer hora do dia. Essas utilidades poderão te auxiliar em como lidar com suas emoções e entender quais são os fatores que contribuem para o desenvolvimento de problemas no sono, ansiedade, desânimo, estresse, entre outros. Além dessas funcionalidades, o app disponibiliza acesso a psicólogas altamente qualificadas e treinadas para realizar atendimentos à distância.

Você pode baixar o ViTalk gratuitamente nos sistemas Android e iOS.

5 – Beba Água – Hidratação

O Beba Água é o app mais popular quando se fala de hidratação. A plataforma tem como objetivo, lembrar o usuário diariamente da importância de beber água e dos horários pré-definidos para que se beba a quantidade ideal por dia. Para isso, é necessário a inclusão de alguns dados do usuário como peso, detalhes sobre a rotina diária, rotina de sono, definição de metas etc.

Deste modo, o app consegue te enviar lembretes de acordo com o objetivo estipulado, além de disponibilizar análises de monitoramento de acordo com o seu desempenho.

O aplicativo é gratuito e está disponível para Android e iOS.