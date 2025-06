Shopee oferece 1 ano de compras grátis em comemoração aos dois anos de vendedores brasileiros

Em comemoração aos dois anos de vendedores brasileiros na Shopee, plataforma de comércio eletrônico que conecta vendedores, marcas e consumidores, sete consumidores poderão ganhar 1 ano de Shopee grátis (R$ 500 em compras por semana, durante 1 ano/52 semanas). Para concorrer, é necessário adquirir os bilhetes da sorte com 10 Moedas Shopee cada, no período de 26 de junho a 8 de julho.

“Vamos celebrar esses dois anos de vendedores locais oferecendo ainda mais benefícios e facilidades para os nossos consumidores comprarem de lojistas brasileiros. É uma grande oportunidade para nossos vendedores aumentarem as vendas durante a campanha”, diz Felipe Piringer, responsável pelo marketing da Shopee Brasil.

Para o consumidor ser lembrado sobre o início da promoção, no dia 26 de junho, basta acessar a página Sorteios (Link) e ativar o lembrete. O site também inclui o regulamento e explicações sobre formas de coletar as Moedas Shopee.

Os sete vencedores serão notificados no dia 15 de julho pelo app e receberão o direcionamento para resgate do prêmio que será em forma de cupons semanais de desconto que não serão cumulativos.

*Promoção autorizada pela SECAP.: CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE/ME No 01.020312/2022

Como ganhar moedas Shopee

As moedas podem ser adquiridas em compras de vendedores indicados ou de grandes marcas de Shopee Oficial, avaliação de produtos, check-in diário no App no ícone de Moedas Shopee, nos jogos, pela indicação de amigos ou ao assistir a Shopee Live.

Compras: a cada R$ 1 gasto em compras de vendedores indicados ou de lojas Shopee Oficial no site ou app, o consumidor recebe 1 moeda. O dinheiro virtual é creditado automaticamente na página “Eu > Minhas Moedas Shopee” do aplicativo após a compra ser recebida (basta clicar em “Pedido recebido” no aplicativo). O usuário poderá receber até 500 moedas por compra, 1.000 por dia e 2.000 por semana.

Jogos/recompensas: é possível coletar moedas de uma forma divertida com os Shopee Prêmios.

Central de moedas: uma recompensa diária durante sete dias e que aumenta se o participante a resgatar diariamente chegando até a 10 moedas por dia.

Avaliação de produtos: quando o usuário avalia produtos no app com texto, imagens e vídeos também pode receber até 10 moedas.

7.7 Aniversário Shopee