Dell anuncia nova geração de computadores nos formatos desktop e All-in-One

A Dell, líder no mercado brasileiro de PCs (desktops, notebooks e workstations) segundo o último relatório do IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker CY22Q1, anuncia hoje o lançamento no Brasil dos novos desktops da linha XPS e dos equipamentos All-in-One Inspiron 24, ambos com fabricação nacional, na unidade industrial de Hortolândia (SP). Os produtos contam com um novo design e configurações atualizadas que já incluem a 12ª geração de processadores Intel Core e o sistema operacional Windows 11.

“Esses lançamentos foram pensados especialmente para que as pessoas possam fazer mais, em menos tempo e com maior praticidade. Eles chegam como opções para aqueles usuários que buscam a expansibilidade e o alto desempenho de um desktop ou a experiência multimídia e a comodidade de um All-in-One”, comenta Fabiano Honain, gerente de produtos da Dell Technologies.

Desktops XPS

Redesenhados para aliar seu design minimalista ao alto desempenho, os novos desktops da linha XPS trazem um amplo conjunto de tecnologias de última geração e uma arquitetura de resfriamento mais robusta, tornando essa a linha XPS mais poderosa já produzida.

Para garantir um desempenho superior em relação a geração anterior, o novo projeto teve sua estrutura ampliada, com tamanho cerca de 42% maior. O ganho de espaço interno permitiu acomodar componentes de altíssimo desempenho, como a última geração de placas de vídeo NVIDIA RTX 3060 e os processadores de 12ª geração Intel Core, além de slots para armazenamento e memória RAM adicionais. Com essas configurações, o desktop XPS é capaz de rodar softwares profissionais que exigem processamentos pesados como de imagens, vídeos e conteúdo 3D.



O modelo ainda recebeu um upgrade na memória, agora DDR5 — o que representa um desempenho até 50% mais rápido do que nos padrões DDR4 convencionais. Além disso, para garantir o resfriamento correto e dos componentes, o sistema de refrigeração também foi reprojetado para entregar um equipamento que, além de mais potente, opera numa temperatura menor e é mais silencioso.

No quesito expansibilidade, o usuário pode adicionar até 4 armazenamentos (2 slots M.2 SSD PciE Gen 4 e 2 HDs convencionais).

Além disso, o equipamento suporta até 4 pentes de 32GB de memória RAM, totalizando 128GB. Para facilitar os upgrades, o novo XPS foi projetado com um gabinete, que dá ao consumidor a autonomia de abrir e realizar intervenções na máquina sem a necessidade de ferramentas.

All-in-One Inspiron 24

Voltado para os usuários que necessitam de uma solução completa de computador e monitor em um só sistema, a nova geração do All-in-One Inspiron 24 entrega uma experiência multimídia rica e bom desempenho. O modelo com tela FullHD de 23,8” e alto-falantes frontais chega com um novo design, mais compacto e moderno, que otimiza o espaço abaixo da tela enquanto não está sendo utilizado — permitindo que o consumidor guarde o teclado.

Com o alto desempenho gráfico e computacional da 12ª geração de processadores Intel Core, permitindo que mais tarefas sejam processadas mais rápido, o equipamento também ganhou mais performance com o uso de memórias mais rápidas (3200MHz) e inclui a tecnologia de tela Comfort View Plus, que reduz a emissão de luzes azuis (prejudiciais à saúde) via hardware, trazendo maior conforto sem alterar a fidelidade das cores reproduzidas. O novo All-in-One Inspiron 24 agora também suporta 99% da paleta de cores sRGB.

Para entregar ainda mais versatilidade a esse formato, o equipamento conta ainda com uma entrada HDMI, o que permite que o consumidor o utilize tanto como monitor quanto como televisão (quando ligado a receptor externo). Outra melhoria está na câmera FullHD (o dobro da resolução do modelo anterior) com hardware de redução de ruídos e software de ampla faixa dinâmica, auxiliando na clareza das imagens em diversas condições de iluminação.

Em termos de conectividade, o novo Inspiron 24 passa a ser o primeiro modelo All-in-One da Dell já com o padrão de Wi-Fi 6, que entrega maior velocidade e estabilidade na transferência de dados na rede local e internet.

Preço e disponibilidade

Os produtos já estão disponíveis na loja virtual da Dell a partir de: