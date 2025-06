Quer comprar software barato e confiável? Windows 10 Pro genuíno muito barato!

Você ainda está se preocupando com a atualização do seu computador? Seja o sistema operacional Windows ou o pacote Office, preços altos podem adiar seus planos de atualizar seu dispositivo. Mas, agora, felizmente, a Keysfan está realizando uma venda de software e o Windows 10 custa apenas US$ 7,4 (dólares)! Keysfan é uma plataforma online muito segura para vendas de software, eles oferecem apenas software genuíno. Ela também garante que você obtenha o melhor preço.

Se você deseja atualizar para o Windows 11, não há problema algum, a Microsoft agora oferece um serviço de atualização gratuito para usuários do Windows 10! Agora é o momento perfeito para comprar o Windows 10! Se você ainda está assistindo o Office 2021 mais recente, mas não o comprou por causa do preço, o Office 2021 agora custa apenas US$ 30,74 (dólares)! Comparado com o preço oficial da Microsoft de US$ 439,99, ele ajuda você a economizar muito dinheiro! Isto é muito importante!

Windows começa a partir de US$ 5,77

Ao escolher entre o Office 2019 ou o Office 2021, você paga apenas uma vez por uma licença em vez de uma taxa de assinatura mensal ou anual. Portanto, o Office pode ser usado sob licença sem quaisquer restrições!

Office 2021 começa a partir de $ 14.40

Economize com até 62% de DESCONTO nos pacotes do MS Office (código de cupom: BKS62)

Descubra Mais Pacotes >>

50% DE DESCONTO no Windows (Com código de cupom: BKS50)

Descubra mais Windows >>

O MELHOR PREÇO PARA O SEU TRABALHO E CASA! (Com código de cupom: BKS62)

Descubra mais Office >>

A Keysfan também oferece uma ampla seleção de software de ferramentas para computador, incluindo jogos de última geração, software antivírus de segurança, software de edição de vídeo, e uma variedade de outros aplicativos e programas. Você pode se beneficiar de incríveis ofertas de baixo custo em softwares famosos que eles oferecem, como o Ashampoo PDF Pro 3 ou o IObit Driver Booster 9 Pro.

Ferramentas em oferta

Como é possível um preço tão baixo?

A Keysfan é uma revendedora dos principais softwares de segurança de TI, permitindo que você compre o sistema operacional Windows e o Office a um preço com desconto, bem como software de ferramentas de computador comumente usado, como Ashampoo PDF, IObit Driver Booster 9 PRO e muito mais.

Tudo o que você precisa fazer é começar a usar seu novo software! Eles fornecem suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana (e-mail de contato: [email protected]) e, o mais importante, depois de comprar um produto na Keysfan, eles fornecem serviço pós-venda vitalício. A Keysfan sempre forneceu não apenas produtos de alta qualidade, mas também serviços de alta qualidade. Você pode verificar mais avaliações de usuários reais no Trustpilot, e a classificação de Keysfan no Trustpilot é 4,8!