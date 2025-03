Especialistas destacam a evolução da IA no ambiente empresarial e sua importância para o crescimento das instituições

A evolução da Inteligência Artificial (IA) é notável e em 2024 mais empresas devem acordar para essa realidade sem volta. A data média estimada para o momento em que a IA poderá superar os humanos em suas atividades é 2047, como alerta Ethan Mollick, professor da Universidade da Pensilvânia, especialista em inovação e IA, em recente artigo publicado.

Trazendo para a realidade brasileira notamos uma grande expectativa nas mais diversas áreas. Em uma pesquisa realizada pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) com 350 CTOs (Chief Technology Officer), CIOs (Chief Information Officer) e diretores de Tecnologia da Informação, 65% acreditam que a IA dominará a tecnologia em 2024.

Para Diego Barreto, VP de Finanças e Estratégia do iFood, e Sandor Caetano, Chief Data Officer do PicPay, autores do livro “O Cientista e o Executivo – Como o iFood usou a inteligência artificial para revolucionar seus processos, criou vantagem competitiva e se tornou um case mundial de sucesso“, da editora Gente, empresas estão explorando novas oportunidades.

“É importante que todas as áreas de uma empresa possuam treinamento de Inteligência Artificial, pois ela é uma engrenagem, é o que faz a empresa crescer. A IA não é um tema isolado, como uma área ou um processo. IA é a empresa”, alerta Diego Barreto. A seguir, confira as cinco principais tendências de IA para 2024, segundo os especialistas Sandor Caetano e Diego Barreto:

Código Aberto

Empresas e grupos estão abrindo seus modelos de Inteligência Artificial para o público, e alguns já estão alcançando o patamar do avançado GPT3.5. “Essa tendência não apenas pode reduzir os custos, mas também estimula estratégias mais ousadas, como o uso de múltiplos agentes. Para acompanhar esse ‘zoológico de modelos’, as empresas precisam adaptar suas tecnologias para aproveitar ao máximo essa revolução”, pontua Sandor Caetano.

IA na Palma da Mão: Pequenos e Especializados*

O CDO do PicPay explica que com a explosão de modelos abertos e especializados, gigantes como Google e Apple estão permitindo a execução desses modelos localmente em dispositivos móveis. “Isso não só diminui os custos de processamento, mas também abre portas para uma nova categoria de aplicativos ‘potencializados por modelos de linguagem’, transformando assistentes e jogos com interações envolventes”.

Copilotos para facilitar plataformas B2B

O GitHub Copilot já é um sucesso, e agora várias empresas B2B estão oferecendo seus próprios copilotos para melhorar o uso de suas plataformas. “Salesforce, Shopify, Databricks e Google (Looker) estão na vanguarda dessa tendência, proporcionando assistência personalizada para aprimorar a experiência do usuário em suas plataformas”, comenta Sandor Caetano.

A Fronteira Humano-ChatGPT*

Sandor alerta que a implementação de tecnologias como o ChatGPT diretamente no atendimento ao cliente pode levar a situações embaraçosas. “Erros nas respostas são comuns, como o caso da GM nos EUA, que inadvertidamente ‘vendeu’ um carro por $1. Esses incidentes ressaltam a necessidade de equilibrar a interação humano-ChatGPT nas empresas, minimizando falhas e garantindo um controle mais preciso”. “É importante mudar as estratégias quando elas acontecem de um modo que você não espera. Quando algo dá errado, o que resta é encontrar outro caminho para achar a melhor solução para os clientes e empresa”, explica Diego Barreto.

Desafios Legais

A questão dos direitos autorais e da legislação na área de IA promete ser um terreno instável. Com diversas opiniões circulando, a falta de consenso pode gerar confusão. “É um terreno onde as opiniões são abundantes, mas as soluções concretas ainda são escassas. Essas cinco tendências moldarão o cenário da Inteligência Artificial ao longo de 2024, impulsionando inovações, desafios e transformações significativas”, afirma o CDO do PicPay.

Ao explorar essas tendências, é crucial que se encontre um equilíbrio entre inovação e responsabilidade, assegurando que a inteligência artificial contribua para o bem da sociedade. O ano de 2024 se apresenta como um marco na evolução da IA, promovendo avanços que conduzem a um futuro em que inteligência e humanidade convivem harmoniosamente.