opinião: Por que soluções na nuvem são importantes para as áreas fiscais e tributárias

Tecnologias baseadas em nuvem vêm sendo adotadas pelas empresas para reduzir custos e otimizar processos em diversos segmentos. Quem atua nas áreas tributária e fiscal também pode se beneficiar das vantagens que este poderoso recurso oferece. Na verdade, há indícios de que esta ferramenta está se tornando essencial para profissionais do setor em razão dos resultados apresentados por quem já a utiliza.

Uma pesquisa realizada nos EUA pela consultoria global Wolters Kluwer, especializada em contabilidade, auditoria e finanças, revelou que empresas do segmento fiscal e tributário que adotaram soluções baseadas em nuvem apresentaram em 2023 maiores taxas de crescimento e lucratividade.

O relatório da pesquisa traz alguns números interessantes. Por exemplo, entre as empresas que utilizam recursos de nuvem, 74% relataram aumento de receita e 71% tiveram maior lucratividade. Já entre as que não adotam esse tipo de solução, apenas 59% e 51% relataram crescimentos respectivos.

Há um consenso de que a tecnologia é a chave para direcionar o desenvolvimento das empresas e nas áreas fiscal e tributária isso não é diferente. A adoção rápida de novas soluções digitais que melhorem a produtividade, reduza custos e gere ganhos de eficiência precisa ser incorporada à cultura do setor.

São muitos os benefícios que podem ser colhidos pelos profissionais da área ao adotaram recursos em nuvem. Podemos citar a mobilidade, que facilita o trabalho remoto, gerando mais agilidade, flexibilidade e eficiência, a redução de custos, que otimiza os investimentos, a escalabilidade, que permite rapidamente ajustar os recursos utilizados para as necessidades do momento, além da automação de processos, que diminui a carga de trabalho das tarefas repetitivas, liberando as pessoas para atividades mais complexas e relevantes.

Sob diversos aspectos, a nuvem pode impulsionar resultados, acelerar o crescimento e trazer rentabilidade. Entretanto, é preciso ter clareza de quais recursos são necessários para o máximo aproveitamento da ferramenta.

A mesma pesquisa que citei acima mostrou que, embora o crescimento da migração para nuvem tenha tido um salto significativo nos últimos anos, apenas 9% das empresas acreditam estar explorando o máximo potencial de suas soluções. Este é um desafio muito comum nesta tecnologia, uma vez que o cloud computing traz uma gama extensa de funcionalidades e é preciso saber explorar na medida certa cada uma delas.

Muito além do armazenamento de dados, é possível adotar e gerenciar todo um ambiente de trabalho com dezenas de especificações. Software as a Service (SaaS), conectividade, gerenciamento da APIs, CRMs e ERPs, inteligência da dados, IA, segurança e conformidade são apenas alguns exemplos de recursos que podem ser utilizados. Diante de uma gama tão ampla, com diferentes níveis de investimento, ter clareza na adoção de cada uma delas é necessário para que a otimização seja precisa e traga ganhos reais.

Investir em soluções baseadas em nuvem é uma tendência que se consolida fortemente. Empresas do segmento fiscal e tributário têm muito a ganhar com esta tecnologia que, cada vez mais, se torna essencial para a produtividade e o crescimento.

Autor: Adriano Rosa, diretor de serviços da Blend IT