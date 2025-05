Startup ajuda oficinas mecânicas a implementarem práticas de gestão a partir do uso da tecnologia e IA

Gestão eficaz é a chave para o sucesso de qualquer empreendimento, e isso não é diferente quando se trata de oficinas mecânicas. Nesse ambiente dinâmico e desafiador, onde a eficiência e a qualidade do serviço são essenciais, as práticas de gestão desempenham um papel fundamental. É notório que cada vez mais os proprietários de mecânicas estão preocupados em trazer ferramentas que aprimorem seu negócio com um claro objetivo: oferecer aos clientes a melhor experiência possível.

Dentro desta transformação, claramente impulsionada pela tecnologia, dois empreendedores se dispuseram a ouvir as necessidades dos profissionais do segmento para trazer inovação e eficiência para as oficinas mecânicas da cidade de São Paulo. Assim nasceu a Mecanizou, startup que conecta oficinas mecânicas a uma gama de fornecedores de peças automativas.

“A ideia inicial era desenvolver uma tecnologia para que em uma simples busca aparecesse o match perfeito a partir da placa, modelo do veículo e peça, dando a opção de diversas marcas, com a garantia de assertividade e aplicabilidade do que foi comprado. E, dessa forma, ajudar na conexão de oficinas e diversos players do mercado automotivo, para que o mecânico não precisasse sair do seu negócio em busca de peças para realizar os consertos, podendo focar no core do seu dia a dia que é consertar carros, ganhando mais tempo e agilidade para receber outros clientes”, contou Ian Faria, CEO da Mecanizou.

Mas, com as constantes modernizações na ferramenta, o modo como as oficinas estão sendo gerenciadas também se modificou. A ferramenta da Mecanizou vai além do simples fornecimento de peças, ela se tornou uma plataforma completa de compra de peças automotivas, que simplifica e moderniza as operações das oficinas. Ao integrar dados e IA, a startup capacita os proprietários das mecânicas a gerenciar seus negócios de forma mais eficaz, otimizando o fluxo de trabalho, reduzindo custos e, consequentemente, melhorando a experiência do cliente.

“Com nossa plataforma, os proprietários de oficinas têm acesso a informações que lhes permitem tomar decisões com base em dados reais, melhorando assim a gestão e o desempenho geral de seus negócios. Queremos impulsionar essa relação de comunidade, hoje eles sabem que nós somos uma extensão da oficina, entendemos suas dores e estamos sempre dispostos a oferecer soluções para fazer essa roda sempre girar. Ao integrar dados e IA em suas operações diárias, essas oficinas estão se posicionando para prosperar em um mercado em constante evolução.”, concluiu Faria.