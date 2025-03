Grandstream e Unentel celebram aliança para distribuição de soluções de Infraestrutura de Redes e Comunicações Unificadas

A Grandstream, empresa que conecta o mundo por meio de suas premiadas soluções e equipamentos de Comunicações Unificadas SIP para redes Wi-Fi desde 2002, e a Unentel, distribuidora de soluções tecnológicas para companhias, decidiram colaborar para fornecer ao mercado brasileiro equipamentos de Redes empresariais Wi-Fi e Comunicações Unificadas.

Essa nova aliança tem como objetivo garantir que todos os canais tenham um melhor suporte tanto no processo de venda como no pós-venda de equipamentos, além de auxiliar o pessoal de suporte técnico a proporcionar aos projetos a melhor experiência e tecnologia para os usuários.

“Estamos muito satisfeitos com esta aliança para poder distribuir nossos produtos por meio da Unentel”, disse Daniel Martínez, Gerente de Vendas da Grandstream no Brasil. “Esta iniciativa demonstra nossa missão na Grandstream de melhorar a produtividade e adquirir os melhores equipamentos de rede Wi-Fi e Comunicações Unificadas a um preço acessível e com disponibilidade de estoque. Além de oferecer gratuitamente ao mercado os principais recursos como gerenciamento remoto, configuração através da plataforma de nuvem e suporte direto com a marca”.

Por meio dessa aliança, Letícia Deronga, BDM da Grandstream na Unentel, pondera que o foco da empresa na expansão da rede de parceiros em todo o Brasil e no crescimento dos negócios será fortalecido por meio da parceria. “Nós acreditamos que todos devem ter ferramentas para se comunicar de qualquer lugar e em qualquer dispositivo, por isso, fornecer soluções inteligentes por meio dos acessórios para redes de negócios e comunicações unificadas é uma das conquistas que a parceria irá proporcionar”.

A série GWN da Grandstream oferece soluções para equipar redes empresariais, que fazem de cada implementação uma experiência única em segurança e eficiência para todos os tipos de projetos.

O portfólio de redes conta com uma oferta variada de pontos de acesso, switches e roteadores, além de um controlador de nuvem gratuito que facilita a administração, instalação e monitoramento dos equipamentos Grandstream.

Por outro lado, a Grandstream possui uma oferta variada de produtos para equipamentos de Comunicações Unificadas como telefonia ip, pabx ip, equipamentos de videoconferência, controles de acesso e equipamentos periféricos. Tudo isso para diversas necessidades e segmentos.

“Acreditamos que oferecer uma boa experiência para o cliente é um dos pontos mais importantes para qualquer modelo de negócio. É imprescindível que as empresas proporcionem um contato com menos atrito, que atenda às expectativas dos clientes e resolva seus gaps. Isso vai agregar ainda mais valor à marca”, comenta Luiz Wagner Grilo, Diretor Comercial da Unentel.