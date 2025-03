José Lopes assume como CSO e COO da SIS Innov & Tech

A SIS Innov & Tech, empresa de inteligência tecnológica em inovação e transformação digital, acaba de anunciar José Lopes como CSO (Chief Sales Officer) e COO (Chief Operating Officer). O executivo, que anteriormente era da área de Novos Negócios da companhia, agora lidera as equipes comercial e operações.

Com 30 anos de experiência no gerenciamento de empreendimentos multidisciplinares com metodologias ágeis, o executivo tem passagem por empresas como HSBC Bank Brasil, Volkswagen e Bradesco. Também realizou projetos para Banco Luso, Banco ABC, Alpargatas, Credicard, Redecard, Itaú Seguros, Goodyear Brasil, Banco Nacional, Unibanco, entre outras. É formado em TI e com MBA em Gestão com Ênfase em Liderança e Inovação pela FGV.

Na SIS Innov & Tech, como CSO e COO, Lopes passa a ser responsável por estratégias comerciais, ampliação de mercado, captação de novos clientes, estudo de viabilidade de novos negócios e tecnologias. “É uma grande responsabilidade otimizar nossas operações para alcançar o sucesso com sustentabilidade. Estou confiante e liderando um time de alto desempenho com visão estratégica. Juntos, vamos focar na melhoria contínua dos processos e na otimização de recursos para impulsionar vendas mais assertivas, explorando novos mercados e fortalecendo o relacionamento com nossos clientes e parceiros”, comenta Lopes.

O executivo assume as posições em um novo momento da companhia, que acaba de ampliar seu portfólio de serviços com uma nova unidade de Inteligência SAP. A movimentação reforça o objetivo da SIS Innov & Tech em apoiar empresas em todas as esferas, oferecendo soluções tecnológicas de ponta a ponta, para que possam se transformar digitalmente e avançar em seus negócios, seja em qualquer segmento de mercado.

Entre os objetivos prioritários nesta nova fase da companhia, Lopes enfatiza a expansão dos clientes por meio dos novos serviços oferecidos. “Nossos esforços estão concentrados em atender mais demandas por meio de um atendimento de ponta a ponta, com implantação, consultoria, atualização e suporte de soluções completas e personalizadas para impulsionar o sucesso das operações”, afirma.