5 benefícios ao adotar o monitoramento proativo de rede em sua empresa

Imagine um cenário onde as empresas mantêm uma ampla visibilidade e controle diante de sua conectividade, conseguindo desfrutar da real dimensão e características da rede. Em que os problemas podem ser resolvidos antes mesmo de se tornarem reais, ou que os equipamentos não somente funcionem, mas operem em sua máxima eficiência, e cada valor investido em segurança e vigilância retorne multiplicado em produtividade e lucratividade.

É justamente tal realidade que o monitoramento proativo proporciona. Com soluções tecnológicas e sistemas ganhando cada vez mais importância dentro do ambiente corporativo, o acompanhamento integrado e estratégico dos serviços e servidores de conexão tornou-se um aspecto fundamental para a operação de qualquer empresa

De acordo com Hélio Nobre, COO da SecureLink, que atua na implementação de redes neutras e soluções de segurança para o segmento B2B, o gerenciamento vigilante sobre a rede consolidou-se como um diferencial crucial para proporcionar um atendimento eficiente aos clientes.

“A monitoria proativa representa uma abordagem que transcende a simples reação aos eventos, permitindo ao mundo corporativo antecipar-se e moldar o próprio destino. Contar com esse tipo de serviço é essencial para garantir a operação do negócio, além da segurança dos ativos empresariais e a eficiência em toda a escala de atuação”, explica.

Visando dar mais detalhes sobre a importância e os benefícios da gestão proativa da conectividade, o especialista listou as cinco principais vantagens do serviço. Confira:

Monitoramento Potencializado

O monitoramento proativo não se limita a simplesmente verificar o estado atual da conexão. Por meio de tecnologias modernas, como inteligência artificial ou a análise preditiva de APIs, o método permite uma visão integrada, em tempo real, dos principais indicadores operacionais e gerenciais de rede, assegurando a identificação de padrões, tendências e anomalias. “Tal atuação eleva drasticamente o nível de gestão de transparência de toda a infraestrutura do cliente, evitando crises e otimizando o seu desempenho de forma contínua”, explica.

Visão Estratégica dos Equipamentos

Ao adotar uma monitoria proativa, uma companhia vai além de certificar uma visão abrangente de sua conexão ou serviços digitais. Graças a esse trabalho, toda a sua infraestrutura física de ativos e equipamentos também passa a estar em um ambiente controlado em tempo real, fator fundamental para a detecção precoce de falhas e otimização do uso de recursos. “Estamos falando de um trabalho que ajuda tanto na prevenção contra paralisações, quanto na prolongação da vida útil dos equipamentos”, adiciona Nobre.

Redução de Custos

Outro benefício altamente vinculado ao monitoramento proativo está na redução de custos. Além de evitar interrupções não controladas, minimizando, consequentemente, as perdas financeiras por produtividade, contar com um acompanhamento estratégico da rede possibilita com que uma empresa amplie o alcance da vistoria mesmo com equipes internas mais enxutas. “O investimento numa visão integrada abre espaço para que o gasto destinado ao acompanhamento ou manutenção da conexão e serviços sejam enxugados, bem como a produção e o atendimento prestado pelo corporação não sofra de possíveis falhas de conectividade”, destaca o COO da SecureLink.

Ganho Estratégico com a Equipe

Sem a necessidade de ocupar grande parte da sua rotina no monitoramento de sistemas, os profissionais de operações de infraestrutura também são privilegiados por contarem com o monitoramento proativo. Graças ao auxílio deste trabalho, que passa a ser feito por softwares especializados, as equipes internas passam a concentrar seus esforços em atividades que geram maior valor agregado para a companhia. “Os colaboradores podem direcionar sua energia para a inovação, estratégia e o crescimento do negócio, impulsionando assim a competitividade da corporação a partir de funções bem mais impactantes”, pontua o especialista.

Personalização da Vigilância

Cada corporação é única, com suas próprias exigências e desafios. Tendo isso em mente, em alguns casos o monitoramento proativo oferece a flexibilidade necessária para a personalização das soluções de vigilância de acordo com as especificidades do negócio. “Assim, a empresa consegue atuar com indicadores que realmente são valiosos às suas demandas, maximizando os benefícios e a eficácia do monitoramento perante a sua realidade estratégica”, conclui Hélio Nobre.