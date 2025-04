Empresas firmam parceria estratégica para ampliar atendimento ao Varejo

A Gouvêa Consulting, empresa da Gouvêa Ecosystem, e a Seidor Brasil, consultoria de soluções tecnológicas, fazem parceria para complementar seus negócios. A meta é oferecer mais opções de soluções e serviços para o setor de Varejo. Inteligência de negócios, consultoria estratégica e a venda da plataforma Comerzzia para o mercado brasileiro fazem parte do acordo.

Marcelo Coleta, líder da Seidor Retail, diz que a parceria pretende ter uma oferta mais completa e abrangente para os clientes, acrescentando aos projetos de tecnologia uma camada de inteligência de negócios e consultoria estratégica. “Os clientes da Seidor, muitas vezes, precisam de suporte em consultoria de negócios e a Gouvêa Consulting é especialista nesse assunto. Já no Varejo, as empresas precisam de soluções tecnológicas para apoiarem seus negócios e a Seidor atende todo esse processo digital, melhorando resultados”, afirma.

Seidor e Gouvêa Consulting também irão impulsionar a omnicanalidade por meio da oferta da solução Comerzzia. A tecnologia é uma plataforma de varejo unificado e modular para todos os processos de vendas no comércio e que permite aos varejistas otimizar as experiências de compra de seus clientes por meio de múltiplos pontos de contato, de forma consistente, unificada e integrada, o que gera maior engajamento e aumento de vendas. As soluções Comerzzia já estão localizadas para atender as particularidades do mercado brasileiro.

De acordo com Marcelo Antoniazzi, CEO da Gouvêa Consulting, a parceria irá possibilitar que os clientes consigam obter os melhores benefícios de implementações tecnológicas, além de mais alinhadas com a estratégia da companhia. Além disso, o lançamento do Comerzzia no Brasil será um marco para o setor de Varejo trazendo a real ominicanalidade. É uma ferramenta que permite otimizar a relação com os clientes do varejista e integrável com outras soluções pré-existentes, garantindo o menor tempo e custo de implementação do projeto”, explica o executivo.