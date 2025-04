Inteligência artificial, acordos inteligentes e soluções para o setor bancário foram os destaques da Docusign na Febraban Tech 2024

A Docusign, empresa pioneira na categoria de Intelligent Agreement Management (IAM), participa da Febraban Tech 2024 com sua nova plataforma Docusign IAM. Essa nova tecnologia ajudará as organizações de todos os segmentos, especialmente as empresas dos setores bancário e financeiro, a melhorar a eficiência em todo o processo dos acordos.

“A solução Docusign IAM representa um avanço significativo para o setor financeiro, proporcionando não só melhora a eficiência e a segurança, mas também uma maneira mais inteligente e automatizada de gerenciar contratos. Estamos entusiasmados em trazer essa tecnologia ao mercado brasileiro”, explica Marcelo Salles, Diretor de Vendas, Enterprise da Docusign Brasil.

Com recursos de inteligência artificial (IA), para analisar o conteúdo de acordos e contratos, prazos, cláusulas de riscos, entre outros pontos, a Docusign é a primeira companhia do mundo a implantar essa nova categoria de software como serviço (SaaS, na sigla em inglês), e seu gerenciamento inteligente de contratos. O sistema fica hospedado na nuvem, em sua plataforma Intelligent Agreement Management (IAM). Similarmente às categorias como gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), gestão de recursos humanos (HRM) e planejamento de recursos empresariais (ERP), que utilizam a internet para modernizar vendas, gestão de recursos humanos e outros processos, plataformas como o Docusign IAM usarão inteligência artificial para trazer o processo de gerenciamento de acordos para o século XXI.

Capacidades que farão parte da nova Docusign IAM e poderão beneficiar o setor financeiro e bancário:

● Docusign Navigator é um repositório inteligente que permite que organizações armazenem, gerenciem e analisem acordos de qualquer fonte. Com o novo recurso é possível impulsionar a eficiência em toda a organização, descobrir oportunidades para reduzir custos e aumentar a supervisão e segurança.

● Docusign Maestro ajuda a criar fluxos de trabalho para desenvolver acordos flexíveis e personalizáveis, ajustados às suas necessidades sem precisar escrever uma única linha de código, economizando horas de trabalho para criar fluxos de trabalho completos.

● App Center é um novo hub de integração projetado para fazer com que cada parte do processo do acordo atenda às suas necessidades. Construído sobre nosso ecossistema de desenvolvedores e parceiros, permite descobrir, instalar e conectar uma ampla variedade de aplicativos para integrar seus sistemas existentes ao Docusign IAM܂ Permite conectar o HubSpot e o Salesforce para registrar informações do cliente, o ServiceNow para acionar um novo fluxo de trabalho, o Quik! para extrair dados do acordo, o Stripe para gerar uma assinatura de pagamento ou arquivar documentos concluídos com Box, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive ou Sharepoint e Prisidio – com muitos mais aplicativos por vir.

Entre os insights sobre a digitalização nos setores bancário, financeiro e de seguros, o estudo da Deloitte em parceria com a Docusign revela que 85% das instituições financeiras planejam aumentar investimentos em digitalização nos próximos dois anos. Além disso, estima-se um aumento de 40% na adoção de soluções digitais para gestão de contratos no setor bancário e redução de 35% nos custos operacionais em instituições financeiras devido à automação de processos em acordos.

“Estamos comprometidos em fornecer soluções que ajudem nossos clientes a navegar pela complexidade da gestão de contratos com mais confiança e simplicidade. O novo Docusign IAM com o uso de inteligência artificial e o CLM são alguns exemplos de como pode ser aplicada a tecnologia para transformar processos tradicionais e criar valor real para o setor bancário e financeiro”, ressalta Heitor Miranda – Consultor Jurídico Sênior LATAM da Docusign que lembra também que recentemente a companhia em parceria com a Deloitte, apresentou o estudo “Gestão Digital de Contratos: Liberando o Valor do Gerenciamento de Acordos”.