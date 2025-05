Empresas líderes em transformação digital também são as que melhor desempenham financeiramente, indica McKinsey

Um estudo realizado pela consultoria empresarial McKinsey analisou 124 empresas brasileiras, em diversos setores, e revelou que as líderes no índice de transformação digital também são as que apresentam melhor desempenho financeiro, crescendo 3 vezes mais rápido que as demais. Para estimular ainda mais o cenário, aumentando o diferencial competitivo das companhias, a SoftExpert, empresa fornecedora de softwares para gestão integrada da conformidade, inovação e transformação digital, anuncia o lançamento de novos componentes inovadores e personalizáveis, envolvendo gamificação, previsão de tendências com IA e personalização.

Segundo levantamento do Google Trends em 2024, há uma demanda crescente de mercado em relação a soluções inteligentes e com alto nível de adaptabilidade, capazes de resolver dores de diversos segmentos de forma rápida e precisa. Para essa finalidade, a SoftExpert apresenta seus novos recursos disponíveis no software SoftExpert Suite 2.2.2 de gestão corporativa integrada. São eles: Gamification, Data Lab, Regra de Negócio e AppBuilder.

Diante da importância do engajamento dos colaboradores para o bom funcionamento das operações, o componente de Gamification utiliza da junção de elementos lúdicos advindos de jogos para auxiliar na imersão dos usuários ao executar tarefas que, em gestões tradicionais, são mais densas. A ferramenta incorpora sistemas de ranqueamento, storytelling e feedback imediato para captar a atenção dos colaboradores e auxiliar tanto nos processos, quanto na aprendizagem das funções. Além disso, o alto nível de personalização do recurso permite uma integração harmônica em qualquer etapa da gestão e para qualquer necessidade.

Já o novo componente SoftExpert Data Lab possibilita, por meio de IA, a previsão de tendências para facilitar a criação de estratégias de negócios e gestão de riscos. Através da identificação e análise de padrões tanto de mercado quanto comportamentais dos consumidores, a ferramenta proporciona uma visibilidade macro do cenário futuro para auxiliar a gestão na tomada de decisão.

Por fim, atendendo a necessidades específicas, os componentes SoftExpert Regra de Negócio e AppBuilder disponibilizam ferramentas personalizáveis para solucionar dores particulares de cada gestão.

Mediante uma base de dados com templates pré-programados, o recurso Regra de Negócio possibilita à gestão criar sua própria automação, otimizando o fluxo de trabalho, sem exigir conhecimentos prévios de programação por parte do gestor.

Entretanto, caso a demanda seja para uma dor singular, o AppBuilder permite a criação de componentes adaptados para as necessidades do negócio, por meio de workflows e formulários eletrônicos pré-existentes. O recurso oferece, em decorrência da geração sob medida para cada demanda, uma gestão eficiente de dados e agilidade na execução dos processos.

“Ao integrar essas ferramentas, os clientes da SoftExpert criam um ecossistema tecnológico que aprimora as operações de maneira inovadora e eficiente. Com isso, a empresa avança significativamente rumo à inovação, estabelecendo um diferencial competitivo sólido no mercado de tecnologias que melhoram operações de forma inovadora e eficiente. Dessa forma, a companhia se aproxima cada vez mais da inovação e adquire diferencial competitivo no mercado”, opina Hermínio Gonçalves, CEO da SoftExpert Brasil.