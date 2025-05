Educação e conscientização: como ensinar a próxima geração sobre sustentabilidade

Por Alex Pereira, presidente da Coopermiti

A crescente utilização de dispositivos eletrônicos por crianças e jovens é uma realidade inegável. Celulares, tablets e outros gadgets tornaram-se parte integrante do cotidiano, oferecendo inúmeras vantagens em termos de educação, comunicação e entretenimento. No entanto, essa tendência também contribui significativamente para o aumento dos resíduos eletrônicos, à medida que novos modelos são lançados e os antigos são descartados.

A cultura de consumo atual, impulsionada pelo desejo constante de possuir o modelo mais recente de dispositivos eletrônicos, tem levado a um ciclo contínuo de compra e descarte. Este comportamento não apenas gera uma quantidade alarmante de lixo eletrônico, mas também desperdiça recursos valiosos e contribui para problemas ambientais e de saúde pública.

Os dispositivos eletrônicos descartados de forma inadequada liberam substâncias tóxicas como mercúrio, chumbo e cádmio, que podem contaminar o solo e os recursos hídricos. Além disso, muitos dos componentes desses dispositivos contêm metais preciosos que poderiam ser recuperados e reutilizados, promovendo a economia circular.

Para enfrentar esses desafios, é essencial educar a próxima geração sobre a importância da sustentabilidade e da reciclagem de eletrônicos. Crianças e jovens são os futuros tomadores de decisão e consumidores; portanto, inculcar neles práticas sustentáveis desde cedo pode ter um impacto duradouro.

A Coopermiti reconhece a necessidade de envolver as crianças e jovens na luta pela sustentabilidade e tem desenvolvido diversas iniciativas educacionais para este fim como: eventos onde os estudantes podem ver de perto o processo de reciclagem de resíduos eletrônicos, campanhas de coleta de eletrônicos em escolas, incentivando os alunos a levarem dispositivos antigos e inutilizados para serem reciclados, material didático que ajuda a disseminar informações sobre sustentabilidade de forma acessível e envolvente.

Ao promover a conscientização desde cedo, plantamos as sementes para um futuro mais sustentável, onde a reciclagem e a reutilização de eletrônicos se tornarão uma norma, e não uma exceção. Assim, a Coopermiti não apenas contribui para a redução do lixo eletrônico, mas também para a formação de uma geração consciente e comprometida com a preservação do meio ambiente.