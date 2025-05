SITA se torna líder em soluções para aeroportos após conclusão de formalidades regulatórias e procedimentos legais na aquisição da MATERNA IPS

A SITA, líder global em soluções tecnológicas para o setor de transporte aéreo, concluiu o processo regulatório e legal para prosseguir com a aquisição da Materna IPS, empresa líder em gestão de passageiros para aeroportos e companhias aéreas. As duas empresas agora trabalham em conjunto para transformar todo o setor de aviação, criando o portfólio de passageiros mais abrangente do mundo para aeroportos e viagens digitais.

A aquisição concretiza a visão da SITA de reinventar o transporte aéreo, aumentando a liderança da empresa no processamento de passageiros como parte de uma estratégia de crescimento para os próximos anos. Com a mudança, a SITA irá se tornar líder no mercado de soluções como o Self Bag-Drop (auto despacho de bagagens, em tradução livre), simultaneamente fortalecendo sua liderança em setores como a biometria, com 85% dos passageiros aéreos internacionais atendidos globalmente, e em quiosques CUTE (Equipamento de Terminal de Uso Comum, em tradução livre) e CUSS (Autoatendimento de Uso Comum, em tradução livre)).

A integração terá impacto positivo em todo o setor de viagens, já que a empresa enfrentará os desafios para atender demandas urgentes por maiores capacidades de terminais e as melhores soluções seguras da categoria, facilitando a viagem de todos os viajantes. Isso oferecerá à indústria uma oportunidade única de transformar os aeroportos de simples centros de trânsito em experiências digitais e personalizadas para passageiros de todo o mundo.

O portfólio de soluções integradas permitirá que os aeroportos processem mais usuários e otimizem os recursos para proporcionar uma melhor experiência aos viajantes. Com uma presença global de cerca de 120 aeroportos em todo o mundo, a integração do Materna IPS posiciona a SITA como líder de mercado em termos de soluções completas em aeroportos, fortalecendo as soluções existentes, como o Self Bag-Drop. A empresa oferece as melhores soluções seguras da categoria para todos os pontos de contato com os passageiros, desde o check-in até a retirada da bagagem e o embarque. A integração irá adicionar um conhecimento especializado e profundo à oferta para a empresa, além de um conjunto altamente personalizado de soluções; suporte ágil e sob medida; e uma gama ampla de serviços.

À medida que os aeroportos se desenvolvem digitalmente e o mercado acelera em direção a soluções digitais, os serviços da SITA e da Materna IPS se complementam de forma eficaz. “Ao concluirmos as etapas finais, podemos agora dizer com confiança e orgulho que a Materna IPS está se juntando à família SITA”, ressalta David Lavorel, CEO da SITA. “Agora, nosso foco será a unificação de nossas equipes, enquanto trabalhamos para combinar as tecnologias e os conhecimentos. Com o talento extraordinário e as soluções inovadoras colocadas em conjunto pelas duas empresas, estamos criando um portfólio de soluções único e imbatível. Com isso, os viajantes de todo o mundo poderão contar com uma maneira muito mais fácil e otimizada de viajar, enquanto redefinimos completamente o futuro das viagens.”

Essa integração se baseia nas soluções de check-in de uso comum da Materna IPS em quiosques, balcões ou on-line; diversas opções de Self Bag-Drop de fácil utilização e entre outros sistemas. Com isso, o portfólio de soluções da SITA será robusto, incluindo biometria, visão computacional, viagens digitais e gerenciamento de operações aeroportuárias.