Nova solução nstech promove economia de R$2MM ao mês em multas de Vale Pedágio Obrigatório

A nstech, empresa de software para supply chain da América Latina, lança solução para embarcadores e transportadores que promove facilidade e gestão de pagamentos em Vale Pedágio Obrigatório. Com o propósito de aumentar eficiência operacional e reduzir a informalidade do mercado, que hoje atinge a marca de 50%, a nspedágio promove conformidade com a legislação de VPO, já tendo promovido economia de R$2 MM ao mês em multas.

Tendo em vista a dificuldade das empresas de diferenciar o frete do pedágio e investimento em se adequar a legislação, a informalidade e o risco de multa se tornam cada vez maiores. Nesse sentido, fazem-se necessárias soluções como a em questão para promover conformidade com a lei.

Para medir a eficiência do produto, a nstech desenvolveu uma calculadora que estima o risco e impacto de não atender a legislação do VPO. Considerando um embarcador que tenha em média um total de 100 viagens por mês, a um custo de frete de R$5.100,00, cada multa de Vale de Pedágio Obrigatório ocasionaria um acréscimo de R$3.000,00 somado ao dobro do valor do frete. Sendo assim, a solução evitaria, neste caso, R$ 1,3 milhões por mês e mais de R$ 15 milhões anualmente.

O desenvolvimento do produto começou quando, em 2021, a nstech adquiriu a inovadora em gestão eletrônica de pagamentos de fretes efrete e em 2022 a referência em Cálculo de Pedágio QualP. No final de 2023, a compra foi da Digitalcomm, plataforma líder em gestão de vale-pedágio para embarcadores de diversos segmentos.

“Integradas, as ferramentas formam o nspedágio – um hub multimeio de pagamentos responsável pela gestão dos processos de roteirização, centralização de pagamentos, conciliação e emissão de vale pedágio. Juntas as soluções reduzem até 26% dos custos em operações de VPO (Vale de Pedágio Obrigatório)”, detalha Rodrigo Alves, Head de Pedágio da nstech.

Além de adequação à legislação, o nspedágio traz outras vantagens a clientes como ArcelorMittal, Marfrig, Mosaic, Mondelez, Bayer e Login. Dentre elas estão integração com meios de pagamento, otimização de tempo e ganho de eficiência operacional e ganho de controle financeiro ao registrar movimentações e pagamentos.

Além disso, um diferencial de mercado do produto é que o nspedágio faz parte da solução de TMS de gestão de transporte da empresa. Ou seja, a solução já está nativamente integrada aos TMSs da nstech e é possível integrar diretamente aos softwares de gestão ERP/SAP em grandes empresas. Assim, torna-se mais fácil regularizar quaisquer situações de informalidade ou necessidade de adequação à lei.

Lançado em 2024, o produto conta com mais de 150 mil veículos e 5 mil transportadores cadastrados, além de 300 mil usuários por mês, 4 milhões de rotas calculadas e movimentação de mais de R$ 100 milhões em transações financeiras por mês. O nspedágio é parte do leque de mais de 100 soluções da nstech, gigante logística que atende mais de 70 mil clientes com cerca de 10 milhões de viagens monitoradas ao ano, 2,4 milhões de motoristas cadastrados e R$ 15,5 trilhões em valor de carga passados pela plataforma anualmente.