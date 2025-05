LinkedIn reforça segurança digital da plataforma e expande recursos de verificação para Company Pages

O LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, acaba de anunciar o seu mais recente recurso de autenticidade, o selo de verificação para Company Pages. A partir de agora, as organizações poderão utilizar a ferramenta para certificar que os usuários e/ou clientes estão acessando a página oficial da empresa no LinkedIn, construindo ainda mais confiança e credibilidade junto ao seu público.

No lançamento, um número selecionado de Company Pages serão verificadas – e assim que a verificação for concluída, um emblema em forma de escudo ficará visível na página, ao lado do nome da organização. Caso a página de uma organização não seja verificada, os administradores da conta poderão enviar uma solicitação e entrar em uma lista de espera para solicitar o selo.

O novo selo de verificação é reflexo dos esforços do LinkedIn para ampliar cada vez mais a segurança da plataforma, que já incluem as recentes implementações de Verificação para Recrutadores e Verificação de Identidade do LinkedIn. Para mais detalhes sobre a Verificação das Company Pages, acesse aqui.