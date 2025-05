Agrotoken apresenta seu novo hub de ativos reais e digitais no Congresso Andav 2024

A Agrotoken, que atua na tokenização de commodities agrícolas, marca presença no Congresso Andav 2024, que acontece de 6 a 8 de agosto, no Transamérica Expo Center – São Paulo, e apresentará a ampliação do seu modelo de negócio, a Justoken – empresa de infraestrutura global de tokenização que abrange diversos setores para ativos reais e digitais.

Presente no Brasil e na Argentina, a Justoken traz consigo um grupo de empresas capazes de proporcionar soluções RWA para diversos setores do Mercado Global, como a Agrotoken (transformando commodities agrícolas em ativos digitais); Landtoken (primeira plataforma de tokenização de terras agrícolas); Pectoken (plataforma de tokenização de gado); Enertoken (tokenização de energia a nível global); SAYKY (solução baseadas em carbono e ESG).

A tokenização transforma ativos físicos em ativos digitais, líquidos e seguros. “A tokenização permite criar um novo universo de possibilidades por intermédio da conexão. Mas para isso, é essencial infraestrutura sólida, escalável e comprovada que possa se adaptar a diversas necessidades. E é com essa premissa que nasce o Justoken, que muda a forma como o mundo interage, do imobiliário ao mercadorias.”, Eduardo Novillo Astrada, CEO e cofundador da Justoken.

O uso do blockchain oferece uma ampla gama de vantagens, que vão desde melhorar a segurança e a transparência para simplificar processos e reduzir custos em operações financeiras. Além disso, a versatilidade desta tecnologia permite a aplicação em uma variedade de setores.

Serviço

Evento: Andav

Data: 6 a 8 de agosto

Local: Transamérica Expo Center

Site do evento: clique aqui