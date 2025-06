Com foco em segurança residencial, Steck apresenta nova linha de automação e segurança

Já imaginou poder monitorar cada movimento dentro da sua casa, mesmo à distância, com segurança e tecnologia? A Steck, om quase 50 anos de atuação no segmento elétrico, pensou – e, por isso, apresenta dois novos dispositivos Zigbee de segurança e automação da linha Ambiente Conectado. O objetivo das novas soluções é proporcionar mais praticidade, segurança e inovação para o dia a dia do consumidor, especialmente quando estiver longe de casa.

A nova

Steck permite o controle total dos sensores Zigbee. O dispositivo é essencial para que os sensores se integrem perfeitamente ao ambiente, operando de maneira eficiente com pilhas AAA e CR123A, que podem ser substituídas ao longo do tempo, garantindo a longevidade dos produtos.

Os sensores de abertura podem ser instalados em portas, janelas e gavetas, enviando notificações sempre que alguém abrir a janela de casa, a porta do quarto ou uma gaveta no escritório, por exemplo. Por fim, o sensor de movimento notifica o usuário quando alguém passar na frente dele, indicando movimentação dentro da residência.

“A nova linha de automação e segurança Steck Ambiente Conectado oferece duas principais funcionalidades: segurança e gatilhos de automação. Os dispositivos são uma revolução no mercado, permitindo a transformação da residência em um ambiente totalmente inteligente, seguro e conectado”, explica Leandro Souza, head de marketing da Steck.

A inovação da Steck não se limita à segurança. Os sensores também funcionam como gatilhos para cenários de automação, permitindo que a casa responda de forma inteligente às ações pré-definidas pelo usuário.

“É possível configurar, por exemplo, para que, ao abrir a porta da sala, as luzes se acendam automaticamente. Se alguém passar pelo sensor de movimento, as luzes ligam por um minuto e, depois, se desligam, economizando energia. E, se uma janela for aberta, o ar-condicionado pode ser desligado automaticamente, garantindo eficiência energética sem igual”, completa Souza.

Todos os dispositivos são compatíveis com outros produtos da linha Steck Ambiente Conectado, permitindo integração completa e sem complicações. Além disso, a Steck oferece garantia de 12 meses e um serviço de pós-venda especializado, assegurando suporte qualificado sempre que necessário.

Especificações técnicas:

Central de Automação

Referência: SMDHUBS1

Alimentação: AC100-240V 50/60Hz

Frequência de operação: 2,400GHz-2,4835GHz

Temperatura de operação: -10°C a 40°C

Norma IEEE 802.15.4

Faixa de operação: <100m

Dimensões (L x P x A): 56x56x60 mm

Classificação IP: IP20

Garantia: 12 meses

Sensor de Abertura

Referência: SMDS2BS1

Alimentação: 2 pilhas AAA

Frequência de operação: 2,400GHz-2,4835GHz

Temperatura de operação: -10°C a 40°C

Norma IEEE 802.15.4

Faixa de operação: <100m

Dimensões (L x P x A): 70x25x20 e 31x10x22 mm

Classificação IP: IP20

Garantia: 12 meses

Sensor de Movimento

Referência: SMDS1BS1

Alimentação: Bateria CR123A ou cabo micro USB 5V 1A

Frequência de operação: 2,400GHz-2,4835GHz

Temperatura de operação: -10°C a 40°C

Norma IEEE 802.15.4

Faixa de operação: <100m

Dimensões (L x P x A): 50x50x38 mm

Classificação IP: IP20

Garantia: 12 meses