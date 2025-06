Assinatura digital impulsiona a conectividade em áreas rurais

A implementação de novas tecnologias vem revolucionando as áreas rurais do Brasil, com grande parte desse desenvolvimento atrelado ao aumento expressivo do acesso à internet. Segundo dados da PNAD Contínua do IBGE, entre 2016 e 2022, a porcentagem de pessoas conectadas fora das capitais saltou de 32% para 78%, um crescimento notável de 144%. Este avanço tem sido crucial para os residentes do campo, que vêm se beneficiando com as inovações, e a conexão com o mundo online. Uma das tecnologias de destaque é a assinatura digital.

Para os agricultores e moradores dessas regiões, que frequentemente são deixados de lado quando o assunto são novas tecnologias, a criação de ferramentas que sejam adaptáveis à realidade do dia-a-dia no campo é essencial. Hoje, existem soluções poderosas que podem agregar e facilitar a vida do produtor rural, como a assinatura digital, que além de eliminar a burocracia, é um grande facilitador para todas as questões jurídicas e burocráticas relacionadas ao agronegócio.

As assinaturas digitais oferecem benefícios como a redução de custos com cartórios e deslocamento, segurança, confiabilidade, além de contribuírem com práticas sustentáveis ao reduzir o uso de papel. Somado a isso, é uma solução rápida e ágil para as negociações, possibilitando que sejam realizadas à distância.

Getúlio Santos, fundador e CEO da ZapSign, empresa fornecedora de soluções de assinatura digital, “a inclusão digital é essencial para o progresso econômico e social das áreas rurais. Facilitar o acesso e integração dos moradores dessas regiões com as inovações é maximizar a rentabilidade e garantir a sustentabilidade dos processos.”

Segundo relatório da Grand View Research, a previsão é de que haja um crescimento de 36,2% no mercado de assinaturas digitais até 2030, alcançando o faturamento de 40 bilhões de dólares. Além disso, dados da PNAD Contínua do IBGE, destacam que o uso de smartphones nas áreas rurais cresceu de 55% para 71% entre 2016 e 2022, democratizando o acesso às tecnologias digitais mesmo em regiões remotas. Este aumento na inclusão digital não só simplifica processos como também abre novas oportunidades para os habitantes do campo.

“Vislumbramos um futuro onde a conectividade digital será um catalisador essencial para o desenvolvimento sustentável e inclusivo de todo o país, com a transformação digital promovendo uma verdadeira revolução para áreas rurais do Brasil. Só por meio desse movimento poderemos ter uma sociedade cada vez mais alinhada, e com as mesmas chances de desenvolvimento”, finaliza Getúlio.