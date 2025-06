ENGIE dá início à operação comercial do Conjunto Eólico Serra do Assuruá, na Bahia

O Conjunto Eólico Serra do Assuruá, investimento da ENGIE Brasil Energia em Gentio do Ouro, na Bahia, está operando comercialmente. As primeiras 15 unidades geradoras iniciaram a operação comercial nesta terça-feira, dia 6 de agosto, após autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Esta primeira ativação comercial representa 8% da capacidade instalada total. O Conjunto Serra do Assuruá será composto por 24 parques eólicos, com 188 aerogeradores e capacidade instalada total de 846 MW.

“Com investimento total da ordem de R$ 6 bilhões e geração de cerca de 3.000 empregos diretos e indiretos, o início da operação comercial das primeiras unidades de Serra do Assuruá é resultado da combinação entre disciplina financeira e capacidade de execução dos projetos da Companhia”, comentou Eduardo Takamori, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

“O início antecipado da operação comercial de Serra do Assuruá é um marco na implantação de um dos maiores projetos de energia eólica já construídos em fase única pelo Grupo ENGIE no Brasil e no mundo, com conclusão prevista até o final de 2025. Seguimos entregando a nossa estratégia de crescimento em energia renovável no país e o nosso compromisso de geração de valor para acionistas e clientes”, destaca o Diretor-Presidente da Companhia, Eduardo Sattamini.

O Conjunto Eólico Serra do Assuruá iniciou a fase de implantação em março de 2023. Este é o quarto Conjunto Eólico da ENGIE na Bahia, onde a Companhia já opera comercialmente os Conjuntos Eólicos Umburanas, Campo Largo 1 e Campo Largo 2, nas cidades de Sento Sé e Umburanas, que juntos ultrapassam 1 GW de potência instalada.