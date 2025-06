Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial realiza seminário aberto ao público

O Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial (OBIA), também parte integrante do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA), realizará seu 1º seminário no dia 4 de setembro, na capital paulista. Ação do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), o OBIA tem entre seus propósitos se tornar a principal plataforma de monitoramento dos usos de IA no país. A edição inaugural do seminário será aberta ao público e pretende mostrar o papel crucial dos observatórios voltados ao tema para um ecossistema de Inteligência Artificial mais informado e responsável. No encontro, serão apresentados estudos de caso, melhores práticas e abordagens inovadoras para acompanhar e analisar os impactos da IA nos diferentes setores da sociedade que a adotam. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no sítio oficial do encontro, e haverá transmissão ao vivo pelo canal do NIC.br no YouTube. As vagas para participação presencial são limitadas.

A 1ª edição do seminário contará com especialistas nacionais e internacionais e debaterá efeitos da IA na saúde e mercado de trabalho, buscando aumentar a informação sobre o assunto e suas implicações para um público diversificado, que inclui acadêmicos, formuladores de políticas públicas, sociedade civil, líderes empresariais e profissionais.

“É de suma importância promover esse tipo de discussão. Embora os assuntos pertinentes à IA estejam amplamente presentes no noticiário, percebe-se uma lacuna no entendimento e no esclarecimento público sobre seus efeitos, eventuais riscos e consequências associados a essa tecnologia”, comenta Luiz Alexandre Reali Costa, Gerente do OBIA.

Painéis interativos

A governança eficaz da Inteligência Artificial depende de dados precisos, oportunos e abrangentes. O painel sobre o tema apresentará experiências internacionais de outros observatórios de IA e de parceiros do OBIA, destacando suas contribuições para estruturas de governança.

Já no painel que discutirá o impacto da IA na saúde, serão analisadas as transformações que essa tecnologia está promovendo no setor, desde ferramentas de diagnóstico assistido até medicina personalizada e cirurgias robóticas. As discussões se concentrarão na integração segura e ética da Inteligência Artificial na área.

No painel sobre IA e mercado de trabalho, o debate terá como foco os desafios e oportunidades trazidos por essa tecnologia. Os convidados avaliarão como harmonizar questões como deslocamento de posições de trabalho, treinamento e especialização com aumento de produtividade, capacidade de escala, desenvolvimento de produtos e experiência dos clientes.

O 1º Seminário do Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial será realizado na sequência do Seminário de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, ambos os eventos organizados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e pelo NIC.br.

Lançamento

O Seminário do OBIA acontecerá no Hotel Intercontinental, em São Paulo (SP), mesmo espaço em que ocorrerá o Seminário de Privacidade. O Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial integra o Eixo 5 do PBIA, plano cuja proposta foi entregue em julho deste ano pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) à Presidência da República. Esse eixo está focado no “apoio ao processo regulatório e de governança da IA”.

Entre os objetivos do OBIA estão: compilar, registrar e prover informações internacionais referentes à Inteligência Artificial, possibilitando análises sobre sua adoção e os seus principais impactos sobre a sociedade. Tem ainda a missão de consolidar e disseminar o conhecimento sobre as repercussões dessa tecnologia, fornecendo subsídios para orientar políticas, estratégias e ações na promoção do desenvolvimento e uso responsável de IA.

O observatório reúne dados brasileiros sobre uso e adoção de Inteligência Artificial por diferentes setores, como educacional, empresarial, governamental, saúde e outros. Numa segunda linha de ação, funciona como repositório de documentos orientadores na área, oriundos de todos os locais do mundo e, numa terceira linha, atua como “ponto de troca de informações” entre os centros de IA operando no Brasil: o IAX. Todos os indicadores levantados serão públicos e poderão ser acessados no portal do OBIA.

Além de contar com a participação de profissionais dos diversos departamentos do NIC.br, o Observatório tem uma rede de parceiros externos, como o Centro de Gerenciamento e Estudos Estratégicos (CGEE), a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), o Centro de Inteligência Artificial da USP (Center for Artificial Intelligence – C4AI) e outros.

Anote na agenda

Quando: 04 de setembro de 2024

Onde: Hotel Intercontinental – Alameda Santos, nº 1123 – Jardim Paulista, São Paulo – SP.

Horário: 8h às 18h30

Transmissão online: https://www.youtube.com/nicbrvideos