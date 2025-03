CSP Tech é destaque em ranking de melhores empresas para se trabalhar

A CSP Tech – empresa de tecnologia da informação que atende megacorporações brasileiras de diversas atividades econômicas – repete em 2024 conquistas na área de gestão obtidas em anos recentes. Novamente, a CSP Tech figura em lugar de destaque no ranking da Great Place To Work (GPTW), que indica as melhores empresas do país para se trabalhar.

Na edição 2024 do GPTW, ela está no top 15 do estado do Rio de Janeiro, na categoria de empresas com 100 a 999 funcionários. A CSP tem sede na capital fluminense e conta com um quadro de cerca de 300 colaboradores.

Em junho último, a CSP Tech recebeu o novo selo Great People Mental Health, também do GPTW. Esse selo especificamente atesta que a organização promove a suas equipes condições de trabalho que proporcionam qualidade de saúde mental, acima da média recomendada.

Ainda no ranking GPTW, na escala nacional (a mais recente se refere a 2023), a CSP Tech está na 24ª posição, também na categoria de organizações com 100 a 999 funcionários. Na escala regional, a CSP Tech ficou em quinto lugar no estado do Rio de Janeiro, no ano passado (checar com a empresa se mantém ou não essa frase, visto que em 2024 a posição foi 15º).

Vale destacar ainda que, em 2022, a CSP Tech também foi reconhecida entre os 100 recursos humanos mais inspiradores pela organização Gupy.

Para o fundador e CEO da CSP Tech, Nedio Lemos, as premiações atestam a preocupação da empresa em investir no desenvolvimento de pessoas. “Uma empresa de TI tem como foco investir pesado para colocar no mercado ferramentas de mais elevado grau de inovação, mas essa preocupação em estar na vanguarda deve priorizar o investimento em gente”, afirma.

Tanto que, como evidência da preocupação com o capital humano, recentemente a CSP Tech criou uma diretoria de Gestão de Gente. “O objetivo era nos focarmos no desenvolvimento dos nossos colaboradores”, pontua Lemos. As ações nesse sentido envolvem formação e capacitação das pessoas e inclusão de jovens aprendizes no mercado de TI. “Temos um lema: a gente acredita na tecnologia transformando vidas, dando retorno para a sociedade.”

Em formação e capacitação de pessoas, a CSP Tech mantém um programa próprio – uma espécie de “universidade” interna. É oferecido um curso gratuito, com carga horária de 80 horas, intitulado “Imersão no Salesforce CSP Tech”. Como o nome indica, capacita profissionais para atuarem com a plataforma Salesforce, de gerenciamento de relações entre empresas e pessoas.

A decisão de montar o curso veio da dificuldade em encontrar pessoas especializadas. “Bolamos esse treinamento dois anos atrás. Divulgamos pelo LinkedIn uma primeira turma, para 35 pessoas – desenvolvedores, analistas de suporte, de negócios, profissionais em transição, estagiários. Tivemos 220 inscrições; fizemos as entrevistas e a seleção”, recorda-se Lemos.

O curso vai para a quarta edição. Dos alunos que participaram, 50 já foram contratados. Mas, mesmo para aqueles que não ingressam na empresa, a iniciativa impacta: afinal, saem capacitados para atuarem na área, em qualquer organização do mercado. Abrem-se, para essas pessoas, novas perspectivas profissionais, “e mesmo de vida”, conforme ressalta o CEO da CSP Tech.

Outra iniciativa no desenvolvimento de pessoas é o apoio ao Projeto Forsoft, da Associação das Empresas de Tecnologias da Informação do Rio de Janeiro (Assespro-RJ) em parceria com o Senac no estado. Trata-se de um programa de formação de jovens em situação de vulnerabilidade social. O Forsoft é reconhecido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), da Organização das Nações Unidas.

A CSP Tech é empresa madrinha do Forsoft. Isso quer dizer que ela auxilia financeiramente os alunos do projeto, custeando vale-transporte e vale-alimentação. “Contratamos pelo menos 30% dos alunos apadrinhados”, informa Lemos. “E aí conseguimos efetivamente transformar vidas. Meninos sem oportunidade nenhuma, em vulnerabilidade social, ganham oportunidade.”

Ele cita um caso que considera representativo: o de um jovem que tinha um irmão menor para cuidar e, em casa, enfrentava o problema de alcoolismo do pai. O rapaz fez o curso do Forsoft, tendo a CSP Tech como sua madrinha. Ao término, foi contratado. “Hoje, ele é o provedor da família. A oportunidade impactou vidas – a dele e a do irmão.”